四つの大学と短大、高専による連携体「旭川ウェルビーイング・コンソーシアム（ＡＷＢＣ）」の設立十周年記念セミナーが十七日（土）午後五時から、カンディハウス（永山北二ノ六）四階ホールで行われます。

ＡＷＢＣは二〇〇八年（平成二十年）に発足。六つの高等教育機関（旭川医科大学、北海道教育大学旭川校、旭川大学、旭川大学短期大学部、東海大学札幌キャンパス、旭川工業高等専門学校）が連携し、公開講座による市民への生涯教育・研修機会の提供、学生会議の設置などの事業を行っています。

当日は二つの記念講演をはじめ、ＡＷＢＣの十年を振り返り、今後を展望するパネルディスカッションも行われます。プログラムは次のとおりです。

▽記念講演①（午後五時～五時三十五分）「国際医療都市の構築に向けて」講師＝吉田晃敏・旭川医科大学学長

▽記念講演②（五時三十五分～六時十分）「デザイン都市・旭川を活かす」講師＝渡辺直行・カンディハウス会長

▽パネルディスカッション（六時十五分～七時）司会＝吉田貴彦・旭川医科大学教授（社会医学講座）、パネリスト＝佐々木通彦・エフ・イー社長、山内亮史・旭川大学学長、海老名尚・北海道教育大学旭川校キャンパス長、清水啓一郎・旭川高専校長

無料で誰でも参加できます。申し込み不要。直接会場に来てください。駐車場あり。問い合わせはＡＷＢＣ事務局（TEL26―０３３８）へ。当日四時に会場に来た人には、カンディハウスの職員がショールームを案内・解説してくれる特典があります。