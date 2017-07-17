旭山動物園の坂東元園長が講師を務める「自然と文化・心が動くとき」と題する講座が、二十七日（木）午後六時半から、旭川大学サテライトキャンパス（七ノ八・ハルニレカフェ二階）で開かれます。
旭川大学が市民を対象に開催している生涯学習事業（ＡＥＬ・あえる）の連続講座の第四回目です。
定員は三十人。受講は無料ですが、予約が必要です。受付は十八日（火）から、同大庶務課内ＡＥＬ事務局（TEL48―３１２１、FAX48―８７１８）へ。
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絵本作家・あべ弘士さんがプロデュースする今年度の講座は、「地域の文化と自然を考える」をテーマに、来年三月まで毎月一回開講します。第二期、十一月までの日程とテーマ、講師は次の通り。
▽第五回 八月十六日（水）「文化のつなぎ手として」（篠田信子・富良野メセナ協会代表）、受付開始は八月一日（火）▽第六回 九月十六日（土）「あべ弘士絵本の世界『旭山動物園日誌』から『宮沢賢治「旭川。」より』まで」（福田洋子・こども冨貴堂店長）、受付開始は九月四日（月）▽第七回 十月十一日（水）「身近だけど遠い存在のコウモリ」（出羽寛・オサラッペ・コウモリ研究所代表）、受付開始は九月二十五日（月）▽第八回 十一月二十日（月）「新しい生き方、幸せな地域」（澁澤寿一・共存の森ネットワーク理事長）、受付開始は十一月六日（月）
定員は各回三十人。九月十六日は午後三時から、それ以外は午後六時半から。