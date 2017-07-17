旭川浴場組合（組合長＝熊谷清志・菊の湯オーナー）に加盟する銭湯を回ると、ポイントに応じてケロリンのオリジナルグッズがもらえるスタンプラリーが八月一日から十月三十一日まで、市内近郊の銭湯で行われます。

小学生以上が対象で、スタンプラリー帳は組合加盟の二十二の銭湯で配布しています。

入浴後、ラリー帳に押印します。一銭湯が一ポイントです。実施期間が終了した後、近くの銭湯にラリー帳を提出して、景品引換券をもらいます。

二十二の全銭湯を制覇すると入浴券六枚と、ケロリンがデザインされた石けん、フェイスタオル、桶（おけ）がプレゼントされます。

景品との引換は十一月二十五日から十二月十五日まで。その時にラリー帳を返却します。

景品は次の通りです。

・大人（中学生以上）

八ポイント＝入浴券二枚、十五ポイント＝入浴券四枚と石けん、二十ポイント＝入浴券六枚とフェイスタオル、

・中人（小学生）

八ポイント＝入浴券二枚、十五ポイント＝入浴券四枚、二十ポイント＝入浴券六枚とストラップ

（入浴券の有効期間は、来年二月二十五日まで）

問い合わせは、浴場組合事務局（TEL61―５７４４）へ。

組合加盟の銭湯は次の二十二軒です（順不同）。

菊水湯（六ノ西六）、金栄湯（一ノ二）、菊の湯（神楽五ノ十四）、湯らん銭（忠和三ノ七）、旭鉱泉湯（八ノ九）、大黒湯（三ノ十七）、いこい湯（五ノ二十四）、福の湯（八ノ二十一）、旭湯（東旭川南一ノ六）、豊栄湯（永山二ノ二十一）、みずほ湯（永山六ノ十五）、新富湯（新富二ノ二）、亀の湯（東一ノ二）、平和湯（大町二ノ一）、萬石湯（旭町一ノ九）、亀乃湯（末広二ノ二）、みつわ湯（末広五ノ一）、こがね湯（春光五ノ五）、花園湯（春光四ノ七）、フタバ湯（春光七ノ五）、松の湯（美瑛町西町一）、鶴の湯（上川町花園町百二十三）