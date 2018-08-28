「ＧＡＩＡ ＣＵＡＴＲＯ（ガイア・クアトロ）」の公演が九月二十一日（金）午後七時から、神楽公民館・木楽輪（神楽三ノ六）で行われます。倶楽部ＪＭＩＡ（佐々木義生代表）の主催です。
ガイア・クアトロは二〇〇三年、パリ日本文化会館で共演したことがきっかけで、〇四年、結成された日本人二人とアルゼンチン人二人の混成バンドです。
金子飛鳥（ヴァイオリン・ヴォーカル）、ヤヒロトモヒロ（パーカッション）、カルロス・エルテーロ・ブスキーニ（ベース）、ヘラルド・ディ・ヒウスト（ピアノ）の四人で構成し、ジャズやクラシック、ラテン…などジャンルの枠に収まり切れない、卓越した実力と無限の魅力を持っているバンドです。
バンド結成後、日本とヨーロッパを中心にツアーを展開しています。一四年十一月、在ルクセンブルグ日本大使館、在ベルギー日本大使館の招きで公演しました。
四作品を制作しており、〇五年「ＧＡＩＡ」（日本）、〇七年「ＵＤＩＮ」（日本・イタリア）、「ｈａｒｕｋａ」（一〇年、イタリア）、一一年「ＶＩＳＩＯＮＳ」（イタリア）をリリースしました。
前売りチケットは、一般四千五百円、高校生以下三千五百円（ドリンクサービス付、当日は五百円増）。コーチャンフォー旭川店ミュージックコーナー、玉光堂イオンモール旭川駅前、大雪クリスタルホール売店、ヤマハミュージック旭川店、旭川冨貴堂（豊岡店、南六条店、末広店）で販売。メールでの購入は、ysasaki@mxy.mesh.ne.jp（佐々木さん）。電話での予約もできます。
予約と問い合わせは、村田さん（TEL22―３５６７）へ。