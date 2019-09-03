「道産子ボランティアが見てきた開発途上国in旭川」と題する報告会が八日（日）午前十時半から、旭川市国際交流センター（一条買物公園フィール旭川七階）の交流ラウンジで開かれます。ＪＩＣＡ北海道の主催。
ホンジュラスで数学教育に携わった伊藤遼さん（青年海外協力隊）とブラジルで高齢者介護に携わった森高郁代さん（日系社会シニア海外協力隊）が、現地での活動や生活の様子などについて話します。
報告後、自由に懇談する時間があります。また、ＪＩＣＡ海外協力隊秋募集の応募期間（二十九日まで）に合わせて、個別相談も行います。
スケジュールは以下の通り。
◇午前十時▽開場・受付開始
◇午前十時半から十時四十五分まで▽ＪＩＣＡ海外協力隊の概要および制度の説明
◇午前十時四十五分から十一時十五分まで▽帰国報告（青年海外協力隊・伊藤さん）
◇午前十一時十五分から十一時四十五分まで▽帰国報告（日系社会シニア海外協力隊・森高さん）
◇午前十一時四十五分から午後零時半まで▽自由懇談
参加無料。入退場自由。申し込みが必要です。定員四十人で、席に余裕がある場合は当日参加も可。
申し込みと問い合わせは、ＪＩＣＡ旭川デスク（TEL・FAX 22―８８０５、jicadpd-desk-asahikawashi@jica.go.jp）へ。