生命保険協会（会長＝清水博日本生命保険社長）は、保育所や放課後児童クラブへ資金を助成する「子どもと仕事の両立支援に対する助成活動」を行っています。現在、助成を希望する保育所、放課後児童クラブからの応募を受け付けています。

同協会は生命保険会社の業界団体。この事業は、待機児童問題の解消が目的です。助成対象は、①休日・夜間保育事業、病児・病後児保育事業、延長保育事業、一時預かり保育事業などに必要な設備の整備、備品の購入などに関わる費用（一施設当たりの上限額三十五万円）、②放課後児童クラブの受け皿拡大や質の向上に必要な設備の整備、備品の購入などに関わる費用（同二十万円）です。

また、直近四年間で同事業への応募件数が倍増しているなどの理由から、今年度の助成金総額を前年度比千百万円増の、二千五百万円としています。

助成金は、机や椅子、遊具、楽器、絵本などの購入のほか、今年度は「新型コロナ」対策の設備・備品などの購入や、施設経営の事業資金にも充てられます。

助成を希望する団体は、所定の助成申請書（生命保険協会のホームページhttps://www.seiho.or.jp/activity/social/support/guideline/からダウンロード）に必要事項を記入し、正本一部、コピー一部、必要添付書類を同封して、〒１００―０００５ 東京都千代田区丸の内三ノ四ノ一新国際ビル三階 生命保険協会「子育てと仕事の両立支援」事務局まで郵送してください。七月三日（金）まで（当日消印有効）。審査の結果は十一月上旬に発表される予定です。

問い合わせは事務局（TEL０３―３２８６―２６４３）へ。