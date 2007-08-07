◆船釣り
●留萌沖
五日 マイカ 二十五～三十五センチのが五十～百パイ。
（天輿丸・金子船長TEL０９０―３１１５―５１６７）
●興部沖
三日 タラ、アオゾイが良くないと判断し、ホッケ場へ。三十～四十五センチのシマボッケが七十～百匹以上。クーラーを決めて正午、沖上げ。
（平和丸・清水畑船長TEL０９０－２０５４－５１５６）
◆岸壁・投げ釣り
●紋別港
五日 マガレイ 二十～二十八センチが五～十枚。
●増毛漁港
五日 チカ 十～十三センチが三十～四十匹。
●留萌港
五日 チカ 十～十三センチが二十～三十匹。
●興部・沙留漁港
五日 カレイ類 二十～二十五センチが七～十枚。カンカイ 二十～二十三センチが五～十匹。
●枝幸・問牧漁港
五日 カラフトマス 四十～五十五センチが三～五本。
●枝幸・神威岬
五日 カラフトマス 四十～五十五センチが三～五本。
●枝幸・音標川河口
五日 カラフトマス 四十～五十五センチが二～三本。
●雄武川河口
五日 カラフトマス 四十～五十センチが三～六本。
●雄武・元沢木
五日 カラフトマス 四十～五十センチが一～二本。
●雄武・御西川河口
五日 カラフトマス 四十～五十センチが一～三本。
●コムケ湖
五日 カラフトマス 四十～五十センチが〇～二本。
◆渓流
●徳志別川
五日 ヤマベ 十～十五センチが三十～六十匹。
●下川・サンル川
四日 ヤマベ 十～十三センチが二十～五十匹。
（情報提供 プロショップしみず・TEL０９０―８４２５－７３５８）