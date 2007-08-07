◆船釣り

●留萌沖
五日　マイカ　二十五～三十五センチのが五十～百パイ。
（天輿丸・金子船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●興部沖
三日　タラ、アオゾイが良くないと判断し、ホッケ場へ。三十～四十五センチのシマボッケが七十～百匹以上。クーラーを決めて正午、沖上げ。
（平和丸・清水畑船長TEL０９０－２０５４－５１５６） 

◆岸壁・投げ釣り

●紋別港
五日　マガレイ　二十～二十八センチが五～十枚。

●増毛漁港
五日　チカ　十～十三センチが三十～四十匹。

●留萌港
五日　チカ　十～十三センチが二十～三十匹。

●興部・沙留漁港
五日　カレイ類　二十～二十五センチが七～十枚。カンカイ　二十～二十三センチが五～十匹。

●枝幸・問牧漁港
五日　カラフトマス　四十～五十五センチが三～五本。

●枝幸・神威岬
五日　カラフトマス　四十～五十五センチが三～五本。

●枝幸・音標川河口
五日　カラフトマス　四十～五十五センチが二～三本。

●雄武川河口
五日　カラフトマス　四十～五十センチが三～六本。

●雄武・元沢木
五日　カラフトマス　四十～五十センチが一～二本。

●雄武・御西川河口
五日　カラフトマス　四十～五十センチが一～三本。

●コムケ湖
五日　カラフトマス　四十～五十センチが〇～二本。

◆渓流

●徳志別川
五日　ヤマベ　十～十五センチが三十～六十匹。

●下川・サンル川
四日　ヤマベ　十～十三センチが二十～五十匹。
（情報提供　プロショップしみず・TEL０９０―８４２５－７３５８）