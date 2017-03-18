〈船釣り〉

●留萌沖

十八日 沖の百五十㍍に出た。午前十時の時点で、三十センチ中心のヤナギノマイが三十～四十匹。三十五～四十五㌢のホッケが二十～三十匹。風がなければもっと釣れるんだが。沖上げまでに五十㍑のクーラーが満杯になるかどうか。

（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●積丹・幌武意沖

十五日 サクラマス 〇・八～一・五㌔が船中四本。

十四日 サクラマス 一・二～二㌔が船中十本。ホッケ 三十～四十㌢が一人十匹ほど。

（栄久丸・加藤忠貴船長TEL０１３５４―５―６１７６）

●神恵内・川白沖

十五日 サクラマスは一本だけ。あきらめてソイ釣りに変更。三十～四十㌢のマゾイが一人十～十五匹。

（和巧丸・阿部船長TEL０１３５７―７―６０５）

〈岸壁・穴釣り〉

●朱鞠内湖

十七日 ワカサギ 七～八センチが一人十～五百匹ほど。青空が広がり、ぽかぽか陽気で、テントなしでもへっちゃらでした。カメラ下で二百五十匹、弁天裏で二百～三百匹。カラス島裏で三百匹、二股沢奥で四百匹。アイランドで五十～二百匹など。

（朱鞠内湖漁協管理棟TEL０１６５―３８―２４７０）

●留萌・礼受漁港

十五日 チカ 十～十三センチが百～百五十匹。

●留萌港

十六日 チカ 十二～十三センチが百～百二十匹。

●増毛港

十六日 チカ 十三～十五センチが七十～百匹。

●羽幌港

十六日 チカ 十二～十三センチが五十～百匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）