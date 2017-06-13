〈船釣り〉

●羽幌沖

十一日 風が強く、波が二㍍もあったが、なんとか釣りになった。マガレイ 三十㌢以上の良型を中心に一人五十～六十枚。クロガシラ 四十～四十五㌢の良型が一人三～四枚。凪ればもっと釣れるはずだ。

（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●興部沖

十日 七人の釣果。タラ メートル級が八本。七十～九十㌢が十四本、ポンタラ～六十㌢が五十五本。アオゾイ 三十～四十五㌢が三十六匹。ほかにシマボッケ、ヤナギノマイも。ジグの上に胴突仕掛け、餌を付けた方がいい感じだ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●常呂沖

十日 タラ 五十～八十㌢が一人十五～二十本。アオゾイ 三十～四十㌢が五～十匹。

（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）

●浜頓別沖

十日 クロガシラ 二十八～四十㌢が三十～四十枚。マガレイ 二十五～三十五㌢が三十～五十枚。

（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）

●静内沖

十日 ソウハチガレイ 二十八～四十㌢が一人百五十～百八十枚。

（海陽丸・横浜昭弘船長TEL０９０―９０８９―４６８０）

〈岸壁・投げ釣り〉

●小平海岸

十日 マガレイ 二十五～二十八㌢が五～十枚。

●増毛・雄冬漁港

十日 カジカ 三十～三十五㌢が二～三匹。アブラコ 三十～四十㌢が二～三匹。

●紋別港

十一日 チカ 十三～十五㌢が五十～七十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）