〈船釣り〉
●羽幌沖
十一日 風が強く、波が二㍍もあったが、なんとか釣りになった。マガレイ 三十㌢以上の良型を中心に一人五十～六十枚。クロガシラ 四十～四十五㌢の良型が一人三～四枚。凪ればもっと釣れるはずだ。
（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）
●興部沖
十日 七人の釣果。タラ メートル級が八本。七十～九十㌢が十四本、ポンタラ～六十㌢が五十五本。アオゾイ 三十～四十五㌢が三十六匹。ほかにシマボッケ、ヤナギノマイも。ジグの上に胴突仕掛け、餌を付けた方がいい感じだ。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）
●常呂沖
十日 タラ 五十～八十㌢が一人十五～二十本。アオゾイ 三十～四十㌢が五～十匹。
（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）
●浜頓別沖
十日 クロガシラ 二十八～四十㌢が三十～四十枚。マガレイ 二十五～三十五㌢が三十～五十枚。
（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）
●静内沖
十日 ソウハチガレイ 二十八～四十㌢が一人百五十～百八十枚。
（海陽丸・横浜昭弘船長TEL０９０―９０８９―４６８０）
〈岸壁・投げ釣り〉
●小平海岸
十日 マガレイ 二十五～二十八㌢が五～十枚。
●増毛・雄冬漁港
十日 カジカ 三十～三十五㌢が二～三匹。アブラコ 三十～四十㌢が二～三匹。
●紋別港
十一日 チカ 十三～十五㌢が五十～七十匹。
（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）
釣り情報（2017.06.13）
〈船釣り〉