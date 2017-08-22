〈船釣り〉

●留萌沖

二十日までお盆休み。二十七日から出る予定だが、シケそうだな。

（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●興部沖

十八日 五人乗せて出船。三十～四十五㌢のアオゾイだけでクーラーが満杯となり、午前九時半に沖上げ。

二十日 ジグの客だったから、タラのポイントへ。メートル級だけで十八本。釣った人はクーラー二つ。午前十一時、沖上げ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●積丹・余別沖

十九日 ブリ・イナダ 三～六㌔が船中六人で三十二本。積丹岬無線塔沖の水深約五十～五十五㍍で。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

●常呂沖

二十日 ヤナギノマイ 二十八～三十㌢が十～十五匹。アオゾイ 三十～四十センチが八～十匹。タラ 五十～八十センチが八～十本。

（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）

〈岸壁・投げ釣り〉

●紋別港

二十日 コマイ 十五～二十センチが三十～五十匹。チカ 十～十三㌢が五十～八十匹。

●興部漁港

二十日 コマイ 十五～二十センチが五十～七十匹。

●雄武・沢木漁港

二十日 カラフトマス 五十五～六十㌢が一～二匹。

●枝幸・音標川河口

二十日 カラフトマス 五十五～六十センチが二～三匹。

●枝幸港

二十日 アキアジ 七十五～八十センチが〇～二本。

●豊頃・大津南防波堤

二十日 アキアジ 七十～八十センチが一～三本。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）