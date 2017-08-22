〈船釣り〉
●留萌沖
二十日までお盆休み。二十七日から出る予定だが、シケそうだな。
（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）
●興部沖
十八日 五人乗せて出船。三十～四十五㌢のアオゾイだけでクーラーが満杯となり、午前九時半に沖上げ。
二十日 ジグの客だったから、タラのポイントへ。メートル級だけで十八本。釣った人はクーラー二つ。午前十一時、沖上げ。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）
●積丹・余別沖
十九日 ブリ・イナダ 三～六㌔が船中六人で三十二本。積丹岬無線塔沖の水深約五十～五十五㍍で。
（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）
●常呂沖
二十日 ヤナギノマイ 二十八～三十㌢が十～十五匹。アオゾイ 三十～四十センチが八～十匹。タラ 五十～八十センチが八～十本。
（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）
〈岸壁・投げ釣り〉
●紋別港
二十日 コマイ 十五～二十センチが三十～五十匹。チカ 十～十三㌢が五十～八十匹。
●興部漁港
二十日 コマイ 十五～二十センチが五十～七十匹。
●雄武・沢木漁港
二十日 カラフトマス 五十五～六十㌢が一～二匹。
●枝幸・音標川河口
二十日 カラフトマス 五十五～六十センチが二～三匹。
●枝幸港
二十日 アキアジ 七十五～八十センチが〇～二本。
●豊頃・大津南防波堤
二十日 アキアジ 七十～八十センチが一～三本。
（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）
釣り情報（2017.08.22）
〈船釣り〉