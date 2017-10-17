〈船釣り〉

●留萌沖

八日、タラ 五十～九十センチが十～二十本。八十㌢、九十センチの大型にはもうタチが入っている。一週間もすれば完熟だろう。七人全員が胴突仕掛けに餌。ジグやシャクリを使えば、もっと釣れると思うなあ。ほかに三十㌢中心のヤナギノマイが十～十五匹。

（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●興部沖

十四日 七人で出たが、全員胴突仕掛け。タラはピンコから八十㌢まで入れて船中で三十六本。三十～四十㌢のアオゾイが十五匹。ホッケが一人五匹ほど。ジグを使えば、まだまだ釣れる。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●積丹町・余別沖

十四日 タラ 一人八～十二本。余別沖の水深七十～百㍍で。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

●ウトロ沖

十四日 マガレイ 二十八～三十五㌢が一人三十～五十枚。クロガシラ 三十～四十八㌢が二十～三十枚。潮もよくていい釣りになった。

（獅子丸・沼倉磐光船長TEL０１５２２―４―２７７２）

〈岸壁・投げ釣り〉

●留萌港

十四日 チカ 八～十センチが三十～五十匹。

●増毛漁港

十五日 サバ 十五～十八センチが三十～四十匹。

●興部漁港

十四日 チカ 十三～十五センチが百～百五十匹。

●興部・沙留漁港

十四日 チカ 十三～十五センチが百～百五十匹。

●紋別港

十五日 チカ 十三～十五センチが五十～七十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）