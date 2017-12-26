〈船釣り〉

●留萌沖

二十三日 二カ月ぶりの沖。大シケの後のせいか、水深二百㍍まで出たがダメ。百五十㍍まで戻って、ようやく九時半から三時間ほどで、三十～三十五㌢のヤナギノマイが一人三十～四十匹。三十～四十㌢のホッケが二十～四十匹。狙いのタラは二本だけ。

二十四日 風が強く、沖には向かえなかった。六十㍍の根で、三十～四十㌢のマゾイが十～二十匹。小型のガヤは入れ食い。二時間の釣果。

（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●積丹町幌武意沖

二十三日 ヤリイカ 胴長二十～三十㌢が三十～五十パイ。

（栄久丸・加藤忠貴船長TEL０１３５４―５―６１７６）

●神恵内村川白沖

二十四日 タラ 五十～七十五㌢が一人五～七本。ヤナギノマイ 二十八～三十五㌢が七～十匹。水深百二十㍍の根で。

（和巧丸・阿部船長TEL０１３５７―７―６０５）

●静内沖

二十四日 ソウハチガレイ 二十八～四十五㌢が百～百五十枚。コンスタントに釣れている。

（海陽丸・横浜昭弘船長TEL０９０―９０８９―４６８０）

●白老沖

二十三日 ソウハチガレイ 二十八～四十㌢が百～百二十枚。水深三十八～四十八㍍のラインで。タナは底だった。

（末広丸・熊野克政船長TEL０１４４―８２―２６９０）

〈岸壁・投げ釣り〉

●留萌港

二十四日 チカ 十三～十五㌢が三十～五十匹。

●サロマ床丹

二十四日 チカ 十三～十五㌢が五十～七十匹。

●紋別港

二十三日 チカ 十五～十八㌢が七十～百匹。

●興部漁港

二十四日 チカ 十三～十五㌢が七十～百二十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）