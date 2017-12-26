〈船釣り〉
●留萌沖
二十三日 二カ月ぶりの沖。大シケの後のせいか、水深二百㍍まで出たがダメ。百五十㍍まで戻って、ようやく九時半から三時間ほどで、三十～三十五㌢のヤナギノマイが一人三十～四十匹。三十～四十㌢のホッケが二十～四十匹。狙いのタラは二本だけ。
二十四日 風が強く、沖には向かえなかった。六十㍍の根で、三十～四十㌢のマゾイが十～二十匹。小型のガヤは入れ食い。二時間の釣果。
（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）
●積丹町幌武意沖
二十三日 ヤリイカ 胴長二十～三十㌢が三十～五十パイ。
（栄久丸・加藤忠貴船長TEL０１３５４―５―６１７６）
●神恵内村川白沖
二十四日 タラ 五十～七十五㌢が一人五～七本。ヤナギノマイ 二十八～三十五㌢が七～十匹。水深百二十㍍の根で。
（和巧丸・阿部船長TEL０１３５７―７―６０５）
●静内沖
二十四日 ソウハチガレイ 二十八～四十五㌢が百～百五十枚。コンスタントに釣れている。
（海陽丸・横浜昭弘船長TEL０９０―９０８９―４６８０）
●白老沖
二十三日 ソウハチガレイ 二十八～四十㌢が百～百二十枚。水深三十八～四十八㍍のラインで。タナは底だった。
（末広丸・熊野克政船長TEL０１４４―８２―２６９０）
〈岸壁・投げ釣り〉
●留萌港
二十四日 チカ 十三～十五㌢が三十～五十匹。
●サロマ床丹
二十四日 チカ 十三～十五㌢が五十～七十匹。
●紋別港
二十三日 チカ 十五～十八㌢が七十～百匹。
●興部漁港
二十四日 チカ 十三～十五㌢が七十～百二十匹。
（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）
釣り情報（2017.12.26）
〈船釣り〉