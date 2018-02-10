〈船釣り〉
●留萌沖
シケが続いて、ソイ釣りにも出られなかった。この連休もおそらくダメだろう。参った。
（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）
●白老沖
三日 サクラマス 一・二～二kgが船中四十七本。
（末広丸・熊野克政船長TEL０１４４―８２―２６９０）
●神恵内村・川白沖
四日 サクラマス 〇・八～一・五kgが二十八本。シケの合間を見て船長が一人で出て、一時間ほどの釣果。五～九日はシケで出られず。
（和巧丸・阿部船長TEL０１３５７―７―６０５）
〈岸壁・穴釣り〉
●朱鞠内湖
九日 ワカサギ 七～九cmが十～二百匹以上。船着場、カラス島、ひょうたん沢、富成岬、二股などで好釣果の報告がありました。
土・日、祝日は湖畔亭でラーメン、蕎麦、カレーを用意しています。ご利用下さい。
（朱鞠内湖漁協管理棟TEL０１６５―３８―２４７０）
●サロマ・テイネイ沖
八日 チカ 十三～十五cmが百五十～二百匹。
●サロマ・浜佐呂間漁港沖
八日 チカ 十三～十五cmが百五十～二百匹。
●能取漁港沖
九日 チカ 十三～十五cmが百二十～百五十匹。
●糠平湖
八日 ワカサギ 七～十cmが百～百五十匹。
●津別・チミケップ湖
八日 ワカサギ 七～十cmが百～百二十匹。
（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）
2018.02.10
〈船釣り〉