〈船釣り〉

●留萌沖

シケが続き。出られず。

（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●白老沖

十八日 サクラマス 一～一・五㌔が船中三十四本。一人、三本～十本の釣果だった。外道でソウハチが十～二十枚ほど。

（末広丸・熊野克政船長TEL０１４４―８２―２６９０）

〈岸壁・穴釣り〉

●朱鞠内湖

十八日 ワカサギ 七～九cmが十～三百匹以上。前浜、カメラ下、ひょうたん沢、ひょうたん沢奥、アイランド、弁天裏、富成岬などが良かったようです。遠くのポイントが釣れているような…。

（朱鞠内湖漁協管理棟TEL０１６５―３８―２４７０）

●サロマ・テイネイ

十七日 チカ 十三～十五cmが百～百二十匹。

●サロマ・浜佐呂間漁港沖

十七日 チカ 十三～十五cmが百～百五十匹。

●能取新港

十七日 チカ 十二～十五cmが百二十～百五十匹。

●剣淵・桜岡ダム

十八日 ワカサギ 七～八cmが二十～三十匹。

●糠平湖

十七日 ワカサギ 八～十cmが七十～百匹。

●あばしり湖

十七日 ワカサギ 八～十cmが百～百二十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）