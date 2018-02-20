〈船釣り〉
●留萌沖
シケが続き。出られず。
（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）
●白老沖
十八日 サクラマス 一～一・五㌔が船中三十四本。一人、三本～十本の釣果だった。外道でソウハチが十～二十枚ほど。
（末広丸・熊野克政船長TEL０１４４―８２―２６９０）
〈岸壁・穴釣り〉
●朱鞠内湖
十八日 ワカサギ 七～九cmが十～三百匹以上。前浜、カメラ下、ひょうたん沢、ひょうたん沢奥、アイランド、弁天裏、富成岬などが良かったようです。遠くのポイントが釣れているような…。
（朱鞠内湖漁協管理棟TEL０１６５―３８―２４７０）
●サロマ・テイネイ
十七日 チカ 十三～十五cmが百～百二十匹。
●サロマ・浜佐呂間漁港沖
十七日 チカ 十三～十五cmが百～百五十匹。
●能取新港
十七日 チカ 十二～十五cmが百二十～百五十匹。
●剣淵・桜岡ダム
十八日 ワカサギ 七～八cmが二十～三十匹。
●糠平湖
十七日 ワカサギ 八～十cmが七十～百匹。
●あばしり湖
十七日 ワカサギ 八～十cmが百～百二十匹。
（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）
2018.02.20
〈船釣り〉