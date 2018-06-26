〈船釣り〉

●羽幌沖

週末はシケ。出られなかった。残念。

（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●興部沖

二十四日 序盤は食いが悪かったが、途中から良くなった。タラでクーラーが決まり、十一時に沖上げ。タラ 六十～メートル級が、船中七人で九十七本。アオゾイ 三十～四十㌢は船中で十匹。

二十三日 五人乗船。胴突仕掛けに餌釣り。五十～九十㌢のタラが三十八本。三十～四十五㌢のアオゾイが七十匹。四十㌢のシマボッケが二十三匹。ほかにヤナギノマイ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●頓別沖

二十四日 マガレイ 二十八～四十㌢が一人七十～百二十枚。

（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）

●常呂沖

二十四日 マボッケ 二十八～三十五㌢が一人五十～八十匹。水深四十～四十五㍍の根で。

（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）

〈岸壁・投げ釣り〉

●留萌港

二十四日 チカ 十二～十三㌢が五十～七十匹。

●羽幌港

二十四日 マメイカ 十～十五㌢が二十～三十パイ。

●紋別港

二十四日 チカ 十～十三㌢が七十～百匹。

●枝幸港

二十四日 十二～十三㌢が五十～八十匹。

〈渓流〉

●サンル川

二十四日 ヤマメ 十五～二十㌢が十～十五匹。

●名寄川

二十四日 ヤマメ 十三～十八㌢が五～十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）