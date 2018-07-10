〈船釣り〉

●留萌沖

八日 タラ 六十～八十㌢が一人五～十本。ホッケ 三十～四十八㌢が五十～六十匹。ヤナギノマイは一人十匹ほどか。水深百五十㍍のラインで。クーラーが小さくて満杯になり、十時半に沖上げ。

（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●興部沖

七日 タラ 六十㌢～メートル級まで、一人十五～二十本以上。オレも竿を出して、一時間半で六十本あげた。ジグ・ギラードの黒・金、緑・金が良かった。午前八時十五分に沖上げ。こんなの初めてだ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●積丹町・余別沖

七日 マイカ 二十五～四十入りが百二十～百五十パイ。神威岬沖の水深百二十～百三十㍍のラインで。タナは二十～三十㍍。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

●浜頓別沖

七日 マガレイ 二十八～三十五㌢が七十～百枚。

（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）

●紋別沖

八日 ホッケ 三十五～四十五㌢が一人五十～七十匹。百六十～百八十㌘のジグでの釣果。ブリを狙って出たが、ダメでした。

（和丸・岸本和幸船長TEL０８０―２８７２―０４６８）

〈岸壁・投げ釣り〉

●留萌港

八日 マメイカ 十㌢が五～十パイ。不調だった。

●枝幸港

八日 チカ 十二～十三㌢が七十～百匹。コマイ 二十～二十五㌢が十～二十匹。

●興部町沙留漁港

七日 コマイ 二十～二十五㌢が二十～三十匹。

●常呂漁港

七日 コマイ 二十～二十五㌢が三十～五十匹。

●湧別漁港

七日 コマイ 二十～二十五㌢が三十～五十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）