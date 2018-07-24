〈船釣り〉

●留萌沖

二十二日 タラ 五十～八十㌢が一人八～十五本。ヤナギノマイ 三十㌢中心で一人五～十匹ほど。ホッケ 三十五～四十㌢が五～十匹。なんとか百五十㍍ラインまで出たが、風が強く二時間で沖上げ。入れ食いだった。あと一時間あればなあ。

（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●興部沖

二十一日 タラ 六十～九十㌢が船中七人で四十本。アオゾイ 二十五～四十㌢が船中百五匹。潮が速く、胴突仕掛けを使う人には難しい釣りだった。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●積丹町・余別沖

二十二日 マイカ 二十五～三十入りが三十～七十パイ。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

●常呂沖

二十二日 タラ 五十～八十㌢が一人三～五本。アオゾイ 三十～四十五㌢が十～十八匹。

（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）

●枝幸・山臼沖

二十二日 マガレイ・クロガシラ 二十八～四十五㌢が七十～百枚。

（登汐丸・佐藤英樹船長TEL０９０―１５２０―４２８４）

●浜頓別沖

二十二日 マガレイ 二十五～三十八㌢が八十～百枚。

（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）

〈岸壁・投げ釣り〉

●留萌港

二十二日 チカ 十～十三㌢が二十～三十匹。

●紋別港

二十二日 コマイ 二十～二十八㌢が二十～三十匹。

●興部町沙留漁港

二十二日 コマイ 二十～二十八㌢が三十～四十匹。

●能取新港

二十二日 コマイ 二十八～三十㌢が三十～三十五匹。クロガシラ 二十八～三十五㌢が二～三枚。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）