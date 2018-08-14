〈船釣り〉

●留萌沖

十二日 タラ 七十～八十㌢が中心で、一人十～十五本。メートル級が四本あった。ほかに、ヤナギノマイ 三十～三十五㌢が四十～六十匹。潮が速く、ホッケは一人五匹ほどだった。

（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●興部沖

十二日 六人で上の根に向かった。アオゾイ 三十～五十㌢が船中二百匹。ヤナギノマイ 二十五～三十㌢が船中百二十匹。タラは、四本だけ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●積丹町・余別沖

十二日 ブリ・ワラサ 六～八㌔が船中十二本。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

●常呂沖

十二日 ヤナギノマイ 三十～三十五㌢が一人三十五～四十五匹。タラ 五十～八十㌢が五～十本。

（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）

〈岸壁・投げ釣り〉

●増毛港

十二日 チカ 十～十三㌢が三十～五十匹。

●興部漁港右岸

十二日 カラフトマス 四十五㌢が〇～一本。

●雄武町元沢木河口

十二日 カラフトマス 四十～四十五㌢が〇～二本。

●斜里町フンベ川河口海岸

十二日 カラフトマス 四十～四十五㌢が一～二本。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）