〈船釣り〉
●留萌沖
　十二日に出てから、週末になると台風が接近してシケだ。三十日に出る予定。さて、どうか。
（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）
●興部沖
　二十三日　四人で出た。アオゾイ　三十～六十㌢が船中百六十匹。ほかに、二十五～三十五㌢のヤナギノマイが二十匹ほど。タラが六本。クーラー満杯で午前十一時、沖上げ。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）
●積丹町・余別沖
　二十三日　ブリ・ワラサ　四～八㌔が船中二十本。五、六㌔の型が大半だった。エサで三本、ジグで十七本釣れた。水無沖の水深四十㍍で。
（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）
●常呂沖
　二十六日　アオゾイ　三十～四十五㌢が一人三十～三十五匹。ヤナギノマイ　二十八～三十㌢が十～二十匹。外道で、七十五～八十㌢のアキアジが二本釣れた。
（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）
〈岸壁・投げ釣り〉
●留萌港
　二十三日　サバ　十五～二十㌢が三十～三十五匹。
●興部漁港
　二十三日　アキアジ　七十～七十五㌢が一～二本。
●枝幸港
　二十五日　アキアジ　七十～七十五㌢が〇～二本。
●浜猿払
　二十四日　アキアジ　七十五～八十㌢が二～三本。
（情報提供　プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）