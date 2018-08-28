〈船釣り〉

●留萌沖

十二日に出てから、週末になると台風が接近してシケだ。三十日に出る予定。さて、どうか。

（天輿丸・金子秀雄船長TEL０９０―３１１５―５１６７）

●興部沖

二十三日 四人で出た。アオゾイ 三十～六十㌢が船中百六十匹。ほかに、二十五～三十五㌢のヤナギノマイが二十匹ほど。タラが六本。クーラー満杯で午前十一時、沖上げ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●積丹町・余別沖

二十三日 ブリ・ワラサ 四～八㌔が船中二十本。五、六㌔の型が大半だった。エサで三本、ジグで十七本釣れた。水無沖の水深四十㍍で。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

●常呂沖

二十六日 アオゾイ 三十～四十五㌢が一人三十～三十五匹。ヤナギノマイ 二十八～三十㌢が十～二十匹。外道で、七十五～八十㌢のアキアジが二本釣れた。

（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）

〈岸壁・投げ釣り〉

●留萌港

二十三日 サバ 十五～二十㌢が三十～三十五匹。

●興部漁港

二十三日 アキアジ 七十～七十五㌢が一～二本。

●枝幸港

二十五日 アキアジ 七十～七十五㌢が〇～二本。

●浜猿払

二十四日 アキアジ 七十五～八十㌢が二～三本。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）