〈船釣り〉

●興部沖

十五日 潮が速く苦戦した。船中八人で、五十～八十㌢のタラが六十本。三十～四十五㌢のアオゾイが四十匹ほど。ほかに、ホッケとヤナギノマイ。人によって差が出る釣りだった。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●積丹・余別沖

十五日 ヒラメ 四十～六十㌢が一人三～八枚。サル湾の水深十五～四十㍍のラインで。

十三日 ヤナギノマイ 二十～三十㌢が二十～三十匹。ホッケ 三十～四十㌢が三十～六十匹。タラ 七十㌢前後が十本ほど。沼前沖の水深百二十～百四十㍍の根で。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

●常呂沖

十五日 タラ 五十～九十㌢が一人十～十五本。アオゾイ 三十～三十八㌢が五～八匹。ヤナギノマイ 二十八～三十㌢が八～十匹。ホッケ 三十～四十㌢が五～十匹。

（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）

●浜頓別沖

十五日 マガレイ 二十八～三十八㌢が七十～百枚。クロガシラ 三十～四十五㌢が五～十枚。頓別沖の水深十六～三十㍍のラインで。

（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）

〈岸壁・投げ釣り〉

●留萌港

十五日 マメイカ 十～十五㌢が十五～二十パイ。

●枝幸・音標河口

十五日 サクラマス 五十～五十五㌢が〇～三本。

●沙留漁港

十五日 マガレイ 二十五～三十㌢が八～十枚。

〈渓流〉

●深川・内大部川

十五日 ヤマベ 十五～二十㌢が二十～二十五匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）