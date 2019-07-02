〈船釣り〉
●興部沖
三十日 潮が悪く苦戦。三十～四十五㌢のアオゾイは船中二十五匹ほど。三十㌢のヤナギノマイが二十匹。最後、水深百三十五㍍まで出た。ジグを使った人に大型タラが来て、何人かはクーラー満杯に。いい時と悪い時の差があり過ぎる。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０
５４―５１５６）
●積丹・古平沖
二十九日 マイカ 三十～五十入りサイズが、一人八十～百五十パイ。
（宝進丸・依田一男船長TEL０１３５―４２―３５７８）
●神恵内村・川白沖
二十九日 マイカ 三十～四十入りサイズが、一人百五十～二百パイ。
（和巧丸・阿部船長TEL０９０―１６４９―７５７０）
●積丹・余別沖
二十九日 マイカ 三十～五十入りサイズが、一人百五十～二百パイ。
（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）
●常呂沖
三十日 タラ 五十～九十㌢が一人八～十二本。アオゾイ 三十～四十㌢が五～十匹。ホッケ 三十～三十八㌢が十～十八匹。
（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）
●浜頓別沖
三十日 マガレイ 二十八～三十八㌢が五十～七十枚。クロガシラ 三十～四十五㌢が五～八枚。
（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）
〈岸壁・投げ釣り〉
●紋別港
三十日 チカ 十二～十八㌢が八十～百二十匹。
●興部漁港
三十日 チカ 十二～十五㌢が五十～百匹。
（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）
釣り情報（2019.7.2）
〈船釣り〉