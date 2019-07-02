〈船釣り〉

●興部沖

三十日 潮が悪く苦戦。三十～四十五㌢のアオゾイは船中二十五匹ほど。三十㌢のヤナギノマイが二十匹。最後、水深百三十五㍍まで出た。ジグを使った人に大型タラが来て、何人かはクーラー満杯に。いい時と悪い時の差があり過ぎる。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０

５４―５１５６）

●積丹・古平沖

二十九日 マイカ 三十～五十入りサイズが、一人八十～百五十パイ。

（宝進丸・依田一男船長TEL０１３５―４２―３５７８）

●神恵内村・川白沖

二十九日 マイカ 三十～四十入りサイズが、一人百五十～二百パイ。

（和巧丸・阿部船長TEL０９０―１６４９―７５７０）

●積丹・余別沖

二十九日 マイカ 三十～五十入りサイズが、一人百五十～二百パイ。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

●常呂沖

三十日 タラ 五十～九十㌢が一人八～十二本。アオゾイ 三十～四十㌢が五～十匹。ホッケ 三十～三十八㌢が十～十八匹。

（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）

●浜頓別沖

三十日 マガレイ 二十八～三十八㌢が五十～七十枚。クロガシラ 三十～四十五㌢が五～八枚。

（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）

〈岸壁・投げ釣り〉

●紋別港

三十日 チカ 十二～十八㌢が八十～百二十匹。

●興部漁港

三十日 チカ 十二～十五㌢が五十～百匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）