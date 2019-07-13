〈船釣り〉

●興部沖

九日 八人で出た。最初は胴突でアオゾイねらい。三十～四十五㌢が四十匹ほど。その後、ジグに取り替えてタラねらい。メートル級も含めて六十本。型が良かったから、大型クーラー二つをいっぱいにする人もいた。その後はシケ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●積丹・古平沖

十二日 マイカ 二十五～三十入りサイズが、一人八十～百五十パイ。

（宝進丸・依田一男船長TEL０１３５―４２―３５７８）

●積丹・余別～神威岬沖

十一日 マイカ 二十五～三十入りサイズが、一人百～百八十パイ。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

●浜頓別沖

十二日 マガレイ 二十八～三十五㌢が五十～七十枚。クロガシラ 三十～四十五㌢が十～十五枚。

（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）

〈岸壁・投げ釣り〉

●紋別港

十二日 チカ 十～十三㌢が七十～八十匹。

●興部漁港

十二日 チカ 十～十三㌢が五十～七十匹。

〈渓流〉

●渚滑川支流・立牛川

十二日 ヤマメ 十三～二十㌢が二十～三十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）