〈船釣り〉

●興部沖

十一日 一週間ぶりに出た。アッペ潮で、船を立てればラインが絡んで、釣りにならない。胴突を使っても、ジグを使っても、小型のタラしか来ない。一人、八本か九本だべ。いい凪なんだけどなあ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●浜頓別沖

十日 マガレイ 二十八～四十㌢が三十～五十枚。クロガシラ 三十～四十八㌢が五～十枚。身が厚く、三十㌢以上の良型ばかりだった。

（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）

●古平沖

十日 ヒラメ 四十～五十㌢五～七枚。ホッケ 三十～四十㌢が三十～四十匹。

（宝進丸・依田一男船長TEL０１３５―４２―３５７８）

●神恵内村・川白沖

十日 タラ 五十～八十㌢が八～十二本。ヤナギノマイ 二十五～三十㌢超が三十～四十匹。ホッケ 三十～四十㌢が三十～四十匹。胴突き仕掛け。川白沖の水深百三十～百四十㍍で。

（和巧丸・阿部船長TEL０９０―１６４９―７５７０）

〈岸壁・投げ釣り〉

●紋別港

十日 チカ 十二～十三㌢百～百五十匹。ニシン 二十五～三十㌢が十～十五匹。

●雄武・元沢木漁港

十日 チカ 十二～十五㌢百～百二十匹。

●枝幸港

十日 チカ 十三～十八㌢が八十～百二十匹。

●頓別漁港

十日 チカ 十二～十五㌢百～百五十匹。

●常呂漁港

十日 サケ 七十五～八十五㌢が〇～二本。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）