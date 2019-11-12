〈船釣り〉
●興部沖
十一日 一週間ぶりに出た。アッペ潮で、船を立てればラインが絡んで、釣りにならない。胴突を使っても、ジグを使っても、小型のタラしか来ない。一人、八本か九本だべ。いい凪なんだけどなあ。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）
●浜頓別沖
十日 マガレイ 二十八～四十㌢が三十～五十枚。クロガシラ 三十～四十八㌢が五～十枚。身が厚く、三十㌢以上の良型ばかりだった。
（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）
●古平沖
十日 ヒラメ 四十～五十㌢五～七枚。ホッケ 三十～四十㌢が三十～四十匹。
（宝進丸・依田一男船長TEL０１３５―４２―３５７８）
●神恵内村・川白沖
十日 タラ 五十～八十㌢が八～十二本。ヤナギノマイ 二十五～三十㌢超が三十～四十匹。ホッケ 三十～四十㌢が三十～四十匹。胴突き仕掛け。川白沖の水深百三十～百四十㍍で。
（和巧丸・阿部船長TEL０９０―１６４９―７５７０）
〈岸壁・投げ釣り〉
●紋別港
十日 チカ 十二～十三㌢百～百五十匹。ニシン 二十五～三十㌢が十～十五匹。
●雄武・元沢木漁港
十日 チカ 十二～十五㌢百～百二十匹。
●枝幸港
十日 チカ 十三～十八㌢が八十～百二十匹。
●頓別漁港
十日 チカ 十二～十五㌢百～百五十匹。
●常呂漁港
十日 サケ 七十五～八十五㌢が〇～二本。
（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）
釣り情報（2019.11.12）
〈船釣り〉