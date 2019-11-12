〈船釣り〉
●興部沖
　十一日　一週間ぶりに出た。アッペ潮で、船を立てればラインが絡んで、釣りにならない。胴突を使っても、ジグを使っても、小型のタラしか来ない。一人、八本か九本だべ。いい凪なんだけどなあ。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）
●浜頓別沖
　十日　マガレイ　二十八～四十㌢が三十～五十枚。クロガシラ　三十～四十八㌢が五～十枚。身が厚く、三十㌢以上の良型ばかりだった。
（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）
●古平沖
　十日　ヒラメ　四十～五十㌢五～七枚。ホッケ　三十～四十㌢が三十～四十匹。
（宝進丸・依田一男船長TEL０１３５―４２―３５７８）
●神恵内村・川白沖
　十日　タラ　五十～八十㌢が八～十二本。ヤナギノマイ　二十五～三十㌢超が三十～四十匹。ホッケ　三十～四十㌢が三十～四十匹。胴突き仕掛け。川白沖の水深百三十～百四十㍍で。
（和巧丸・阿部船長TEL０９０―１６４９―７５７０）
〈岸壁・投げ釣り〉
●紋別港
　十日　チカ　十二～十三㌢百～百五十匹。ニシン　二十五～三十㌢が十～十五匹。
●雄武・元沢木漁港
　十日　チカ　十二～十五㌢百～百二十匹。　
●枝幸港
　十日　チカ　十三～十八㌢が八十～百二十匹。
●頓別漁港
　十日　チカ　十二～十五㌢百～百五十匹。
●常呂漁港
　十日　サケ　七十五～八十五㌢が〇～二本。
（情報提供　プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）