〈船釣り〉
●神恵内村・川白沖
十日 サクラマス 〇・五～〇・八㌔が一人二十～二十五本。ホッケ 三十～四十㌢が四十～五十匹。
（和巧丸・阿部船長TEL０９０―１６４９―７５７０）
●静内沖
十日 ソウハチガレイ 三十～四十五㌢が五十～七十枚。潮が速く苦戦した。
（海陽丸・横浜昭弘船長TEL０９０―９０８９―４６８０）
〈岸壁・穴釣り〉
●朱鞠内湖
十日 ワカサギ 気温はマイナス二十四度でしたが、初日ということで八十人もお客様が来てくれました。釣果も良かったです。前浜、ひょうたん沢、ひょうたん沢奥、船着場、カメラ下のポイントで、二人で五十匹とか、三人で八百五十匹とか。型は五～七㌢ですね。
（朱鞠内湖漁協管理棟TEL０１６５―３８―２４７０）
●サロマ・サロマ別川
十日 チカ 十三～十五㌢が百～百五十匹。
●サロマ・床丹川
十日 チカ 十三～十五㌢が百～百五十匹。キュウリ 二十～二十五㌢が二十～三十匹。
●網走湖
十日 ワカサギ 八～十㌢が百～百五十匹。
●糠平湖
十日 ワカサギ 八㌢が百～百二十匹。
（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）
釣り情報（2020.1.11）
〈船釣り〉