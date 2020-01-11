〈船釣り〉

●神恵内村・川白沖

十日 サクラマス 〇・五～〇・八㌔が一人二十～二十五本。ホッケ 三十～四十㌢が四十～五十匹。

（和巧丸・阿部船長TEL０９０―１６４９―７５７０）

●静内沖

十日 ソウハチガレイ 三十～四十五㌢が五十～七十枚。潮が速く苦戦した。

（海陽丸・横浜昭弘船長TEL０９０―９０８９―４６８０）

〈岸壁・穴釣り〉

●朱鞠内湖

十日 ワカサギ 気温はマイナス二十四度でしたが、初日ということで八十人もお客様が来てくれました。釣果も良かったです。前浜、ひょうたん沢、ひょうたん沢奥、船着場、カメラ下のポイントで、二人で五十匹とか、三人で八百五十匹とか。型は五～七㌢ですね。

（朱鞠内湖漁協管理棟TEL０１６５―３８―２４７０）

●サロマ・サロマ別川

十日 チカ 十三～十五㌢が百～百五十匹。

●サロマ・床丹川

十日 チカ 十三～十五㌢が百～百五十匹。キュウリ 二十～二十五㌢が二十～三十匹。

●網走湖

十日 ワカサギ 八～十㌢が百～百五十匹。

●糠平湖

十日 ワカサギ 八㌢が百～百二十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）