〈船釣り〉

●興部沖

二十五日 タラ 五十～メートル級が船中百十本、アオゾイ 三十～五十五㌢が九十四匹、ヤナギノマイ 三十～三十五㌢が五十～六十匹。

二十六日 タラ 五十～メートル級が船中六十本、アオゾイ 三十～五十五㌢が百八十匹、ヤナギノマイ 三十～三十五㌢が七十匹、三十～四十㌢のホッケが二十五匹ほど。十一時に沖上げ。

二十五日は七人だったが、トイレの陰になって一人は操舵室から見えないから、六人の釣果。二十六日は同じように五人の釣果だ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●枝幸沖

二十六日 マガレイ 二十八～三十五㌢が一人二十～三十五枚。クロガシラ 三十～四十五㌢が一人十～十二枚。

（登汐丸・佐藤英樹船長TEL０９０―１５２０―４２８４）

●浜頓別沖

二十六日 マガレイ 二十八～三十五㌢が一人三十～五十枚。フグがうるさくて参った。

（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）

●積丹・余別沖

二十五日夜 マイカ 三十～二十パイ入りサイズが一人四十～七十パイ。神威岬沖の水深四十～四十五㍍のラインで。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

〈渓流〉

●サンル川

二十六日 ヤマベ 十三～二十㌢が二十～三十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）