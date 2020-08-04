〈船釣り〉

●興部沖

一日 七人で、アオゾイ 三十～五十五㌢が船中二百六十匹、ヤナギノマイ 三十～三十五㌢が百九十匹。

二日 六人で、アオゾイが百九十匹、ヤナギノマイが四十匹。五十～九十㌢のタラが二十本。十時半に沖上げ。

三日 三人で出港。アオゾイだけでクーラーを決めて、十時二十分に沖上げ。好調が続いている。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●枝幸沖

二日 マガレイ 二十八～三十五㌢が一人三十～四十枚。クロガシラ 三十五～四十八㌢が一人三～五枚。水深二十五～五十三㍍のラインで。

（登汐丸・佐藤英樹船長TEL０９０―１５２０―４２８４）

●常呂沖

二日 アオゾイ 三十～四十五㌢が一人十五～二十匹。ホッケ 三十～四十㌢が十～十五匹。タラ 五十～八十㌢が三～五本。

（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）

●積丹・余別沖

二日夜 マイカ 二十五～三十ハイ入りサイズが一人五十～七十パイ。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

〈渓流・岸壁〉

●サンル川

二日 ヤマベ 十五～二十㌢が三十～五十匹。

●生田原川

二日 ヤマベ 十三～二十三㌢が三十～七十匹。

●稚内・東浦漁港

二日 カラフトマス 四十～四十五㌢が〇～三本。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）