〈船釣り〉
●興部沖
　一日　七人で、アオゾイ　三十～五十五㌢が船中二百六十匹、ヤナギノマイ　三十～三十五㌢が百九十匹。
　二日　六人で、アオゾイが百九十匹、ヤナギノマイが四十匹。五十～九十㌢のタラが二十本。十時半に沖上げ。
　三日　三人で出港。アオゾイだけでクーラーを決めて、十時二十分に沖上げ。好調が続いている。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）
●枝幸沖
　二日　マガレイ　二十八～三十五㌢が一人三十～四十枚。クロガシラ　三十五～四十八㌢が一人三～五枚。水深二十五～五十三㍍のラインで。
（登汐丸・佐藤英樹船長TEL０９０―１５２０―４２８４）
●常呂沖
　二日　アオゾイ　三十～四十五㌢が一人十五～二十匹。ホッケ　三十～四十㌢が十～十五匹。タラ　五十～八十㌢が三～五本。
（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）
●積丹・余別沖
　二日夜　マイカ　二十五～三十ハイ入りサイズが一人五十～七十パイ。
（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）
〈渓流・岸壁〉
●サンル川
　二日　ヤマベ　十五～二十㌢が三十～五十匹。
●生田原川
　二日　ヤマベ　十三～二十三㌢が三十～七十匹。
●稚内・東浦漁港
　二日　カラフトマス　四十～四十五㌢が〇～三本。
（情報提供　プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）