〈船釣り〉
●興部沖
一日 七人で、アオゾイ 三十～五十五㌢が船中二百六十匹、ヤナギノマイ 三十～三十五㌢が百九十匹。
二日 六人で、アオゾイが百九十匹、ヤナギノマイが四十匹。五十～九十㌢のタラが二十本。十時半に沖上げ。
三日 三人で出港。アオゾイだけでクーラーを決めて、十時二十分に沖上げ。好調が続いている。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）
●枝幸沖
二日 マガレイ 二十八～三十五㌢が一人三十～四十枚。クロガシラ 三十五～四十八㌢が一人三～五枚。水深二十五～五十三㍍のラインで。
（登汐丸・佐藤英樹船長TEL０９０―１５２０―４２８４）
●常呂沖
二日 アオゾイ 三十～四十五㌢が一人十五～二十匹。ホッケ 三十～四十㌢が十～十五匹。タラ 五十～八十㌢が三～五本。
（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）
●積丹・余別沖
二日夜 マイカ 二十五～三十ハイ入りサイズが一人五十～七十パイ。
（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）
〈渓流・岸壁〉
●サンル川
二日 ヤマベ 十五～二十㌢が三十～五十匹。
●生田原川
二日 ヤマベ 十三～二十三㌢が三十～七十匹。
●稚内・東浦漁港
二日 カラフトマス 四十～四十五㌢が〇～三本。
（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）
釣り情報(2020.8.4)
〈船釣り〉