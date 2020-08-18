〈船釣り〉
●興部沖
　十四日　六人で、アオゾイ　三十～四十㌢が百六十匹、ヤナギノマイ　三十～三十五㌢が六十匹、そのほかにタラとホッケ。
　十一日　上の根に行って、アオゾイ　三十～五十㌢超が船中二百二十匹。
　十日　アオゾイの食いが悪かった。ジグを使ってタラでクーラーを決めて、午前十時十五分、沖上げ。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）
●積丹・余別沖
　十三日夜　ブリ　五～八㌔が船中十三本。
　十五日夜　マイカ　三十～二十五ハイ入りサイズが一人六十～百パイ。
（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）
●古平沖
　十五日夜　マイカ　三十～二十パイ入りサイズが一人六十～七十パイ。二十五～二十パイ入りサイズの中型が多かった。オッパイ針と、さかな針十四㌢が良かった。
（昇龍丸・依田船長TEL０９０―８２７１―４７６８）
●常呂沖
　十六日　アオゾイ　三十～四十五㌢が一人二十～三十匹。イカが一人五～八ハイ釣れた。こんな時期に珍しい。今年は九月のイカが良い予感がするぞ。
（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）
〈投げ釣り・岸壁〉
●興部・沙留漁港
　十六日　チカ　十～十三㌢が三十～五十匹。
●紋別港
　十六日　チカ　十～十三㌢が七十～八十匹。
●斜里・フンベ河口
　十六日　カラフトマス　四十五～五十五㌢が一～二本。
（情報提供　プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）