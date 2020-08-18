〈船釣り〉

●興部沖

十四日 六人で、アオゾイ 三十～四十㌢が百六十匹、ヤナギノマイ 三十～三十五㌢が六十匹、そのほかにタラとホッケ。

十一日 上の根に行って、アオゾイ 三十～五十㌢超が船中二百二十匹。

十日 アオゾイの食いが悪かった。ジグを使ってタラでクーラーを決めて、午前十時十五分、沖上げ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●積丹・余別沖

十三日夜 ブリ 五～八㌔が船中十三本。

十五日夜 マイカ 三十～二十五ハイ入りサイズが一人六十～百パイ。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

●古平沖

十五日夜 マイカ 三十～二十パイ入りサイズが一人六十～七十パイ。二十五～二十パイ入りサイズの中型が多かった。オッパイ針と、さかな針十四㌢が良かった。

（昇龍丸・依田船長TEL０９０―８２７１―４７６８）

●常呂沖

十六日 アオゾイ 三十～四十五㌢が一人二十～三十匹。イカが一人五～八ハイ釣れた。こんな時期に珍しい。今年は九月のイカが良い予感がするぞ。

（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）

〈投げ釣り・岸壁〉

●興部・沙留漁港

十六日 チカ 十～十三㌢が三十～五十匹。

●紋別港

十六日 チカ 十～十三㌢が七十～八十匹。

●斜里・フンベ河口

十六日 カラフトマス 四十五～五十五㌢が一～二本。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）