〈船釣り〉
●興部沖
六日 アオゾイ 三十～五十㌢が船中六人で百九十五匹、ヤナギノマイ 三十～三十五㌢が二十匹、ホッケ 三十～四十㌢が三十五匹、五十㌢～メートル級のタラが二十二本。午前十時半、沖上げ。
五日 船中七人で、アオゾイが二百二十匹、ヤナギノマイ七十匹、ホッケ十八匹、タラ二十六本。午前十一時半、沖上げ。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）
●積丹・余別沖
五日夜 ブリ・イナダ 三～六㌔が船中三十八本。イナダ級が多かった。サル湾の水深四十五㍍で。
（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）
●ウトロ沖
六日 アキアジ 七十～八十㌢が船中二十一本。
（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）
●ウトロ沖
六日 アキアジ 七十～八十㌢が船中十八本。
（獅子丸・沼倉磐光船長TEL０１５２２―４―２７７２）
〈投げ釣り・岸壁〉
●紋別港
六日 チカ 十三～十五㌢が三十～五十匹。
●枝幸・問牧漁港
六日 アキアジ 七十～七十五㌢が一～二本。
●枝幸・音標海岸
六日 アキアジ 七十五～八十㌢が一～三本。
●枝幸・幌別川右岸
六日 アキアジ 七十五～八十㌢が〇～一本。
（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）
釣り情報（2020.9.8）
〈船釣り〉