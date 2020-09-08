〈船釣り〉

●興部沖

六日 アオゾイ 三十～五十㌢が船中六人で百九十五匹、ヤナギノマイ 三十～三十五㌢が二十匹、ホッケ 三十～四十㌢が三十五匹、五十㌢～メートル級のタラが二十二本。午前十時半、沖上げ。

五日 船中七人で、アオゾイが二百二十匹、ヤナギノマイ七十匹、ホッケ十八匹、タラ二十六本。午前十一時半、沖上げ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●積丹・余別沖

五日夜 ブリ・イナダ 三～六㌔が船中三十八本。イナダ級が多かった。サル湾の水深四十五㍍で。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

●ウトロ沖

六日 アキアジ 七十～八十㌢が船中二十一本。

（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）

●ウトロ沖

六日 アキアジ 七十～八十㌢が船中十八本。

（獅子丸・沼倉磐光船長TEL０１５２２―４―２７７２）

〈投げ釣り・岸壁〉

●紋別港

六日 チカ 十三～十五㌢が三十～五十匹。

●枝幸・問牧漁港

六日 アキアジ 七十～七十五㌢が一～二本。

●枝幸・音標海岸

六日 アキアジ 七十五～八十㌢が一～三本。

●枝幸・幌別川右岸

六日 アキアジ 七十五～八十㌢が〇～一本。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）