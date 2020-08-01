【男子】
▽１００㍍
①山内翔馬（緑が丘）②丹羽（東鷹栖）③高士（上富良野）
▽２００㍍
①山内翔馬（緑が丘）②中村（斜里）③門脇（東鷹栖）
▽４００㍍
①谷口諒空（剣淵）②東海林（砂川）③上妻（帯広南町）
▽８００㍍
①佐々木愛斗（士別）②須長（紋別）③向井（広陵）
▽１５００㍍
①佐藤広人（北教大付属釧路）②黒川（士別）③岩村（神居東）
▽３０００㍍
①大杉亮太朗（上富良野）②朝井（白糠庶路学園）③鴈田（東神楽）
▽１１０㍍障害
①鹿角風太（紋別）②田辺（北見高栄）③山崎（永山）
▽４００㍍リレー
①斜里②緑が丘③東鷹栖
▽走り高跳び
①豊崎丈太郎（永山）②坂本（士幌町中央）③崔（北見南）
▽棒高跳び
①福田悠介（網走第一）②小谷（幕別札内）③佐藤（清水）
▽走り幅跳び
①清水瑛太（幕別札内）②金沢（斜里）③大水（雄武）
▽砲丸投げ
①渡辺紗斗（緑が丘）②林（上富良野）③浜田（釧路阿寒）
▽四種競技
①三好慶悟（清水）②後藤（美唄）③茂治（美唄）
【女子】
▽１００㍍
①工藤凛（釧路鳥取西）②山崎（音更共栄）③田野（緑が丘）
▽２００㍍
①高橋萌生（幕別札内）②三井（帯広第八）③菅原（士別）
▽８００㍍
①松井のえる（美幌北）②佐藤（富良野西）③有海（旭川ＡＣ）
▽１５００㍍
①益塚稀（東神楽）②藤田（美幌北）③篠島（神居東）
▽１００㍍障害
①鈴木彩絢（釧路景雲）②釜沢（遠軽）③鈴木（釧路北）
▽４００㍍リレー
①緑が丘②幕別札内③帯広翔陽
▽走り高跳び
①伊藤凛音（北見南）②杉本（網走第四）③吉田（釧路共栄）
▽走り幅跳び
①長野萌果（北見高栄）②蓑口（帯広翔陽）③畠山（釧路鳥取西）
▽砲丸投げ
①斉藤愛夏（富良野東）②野村（緑が丘）③前畑（厚岸真龍）
▽四種競技
①畠山瑚舶（美唄）②吉田（釧路共栄）③山口（帯広翔陽）