【男子】

▽１００㍍

①山内翔馬（緑が丘）②丹羽（東鷹栖）③高士（上富良野）

▽２００㍍

①山内翔馬（緑が丘）②中村（斜里）③門脇（東鷹栖）

▽４００㍍

①谷口諒空（剣淵）②東海林（砂川）③上妻（帯広南町）

▽８００㍍

①佐々木愛斗（士別）②須長（紋別）③向井（広陵）

▽１５００㍍

①佐藤広人（北教大付属釧路）②黒川（士別）③岩村（神居東）

▽３０００㍍

①大杉亮太朗（上富良野）②朝井（白糠庶路学園）③鴈田（東神楽）

▽１１０㍍障害

①鹿角風太（紋別）②田辺（北見高栄）③山崎（永山）

▽４００㍍リレー

①斜里②緑が丘③東鷹栖

▽走り高跳び

①豊崎丈太郎（永山）②坂本（士幌町中央）③崔（北見南）

▽棒高跳び

①福田悠介（網走第一）②小谷（幕別札内）③佐藤（清水）

▽走り幅跳び

①清水瑛太（幕別札内）②金沢（斜里）③大水（雄武）

▽砲丸投げ

①渡辺紗斗（緑が丘）②林（上富良野）③浜田（釧路阿寒）

▽四種競技

①三好慶悟（清水）②後藤（美唄）③茂治（美唄）

【女子】

▽１００㍍

①工藤凛（釧路鳥取西）②山崎（音更共栄）③田野（緑が丘）

▽２００㍍

①高橋萌生（幕別札内）②三井（帯広第八）③菅原（士別）

▽８００㍍

①松井のえる（美幌北）②佐藤（富良野西）③有海（旭川ＡＣ）

▽１５００㍍

①益塚稀（東神楽）②藤田（美幌北）③篠島（神居東）

▽１００㍍障害

①鈴木彩絢（釧路景雲）②釜沢（遠軽）③鈴木（釧路北）

▽４００㍍リレー

①緑が丘②幕別札内③帯広翔陽

▽走り高跳び

①伊藤凛音（北見南）②杉本（網走第四）③吉田（釧路共栄）

▽走り幅跳び

①長野萌果（北見高栄）②蓑口（帯広翔陽）③畠山（釧路鳥取西）

▽砲丸投げ

①斉藤愛夏（富良野東）②野村（緑が丘）③前畑（厚岸真龍）

▽四種競技

①畠山瑚舶（美唄）②吉田（釧路共栄）③山口（帯広翔陽）