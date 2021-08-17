〈船釣り〉

●興部沖

十四日 「風が強くなったら帰る」という条件で、六人で出船。アオゾイ 三十～四十五センチが百三十匹。ヤナギノマイ 三十センチが二十五匹。ホッケ 三十～四十センチが三十五匹。タラ 五十～七十センチが十三本。九時過ぎ、予報通り風が出て来たので、沖上げ。

十三日 六人で出船。一人だけシャクリ棒で、あとは胴突仕掛け。タラ 六十センチ～メートル級が船中三十三本。アオゾイ 三十～五十センチが百二十匹、ホッケが二十匹ほどの釣果で、十時五十分、沖上げ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●積丹・余別沖

十四日夜 マイカ 三十～四十入りサイズが、一人百～百五十パイ。神威岬沖の水深四十三～四十五メートルのラインで。タナは、五～二十メートル。ブリは、この日は一服の状況だった。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

〈岸壁・投げ釣り〉

●留萌港

十五日 シャコ 十五～二十㌢が十～十三匹。

●興部漁港

十五日 チカ 十二～十五㌢が三十～五十匹。

●沙留川河口

十五日 カラフトマス 四十～四十五センチが〇～二本。

●枝幸・音標川河口

十五日 カラフトマス 四十～四十五センチが〇～二本。

●稚内・東浦漁港

十五日 カラフトマス 四十～五十センチが〇～一本。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）