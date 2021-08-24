〈船釣り〉

●興部沖

二十二日 七人で出船。タラ 五十～九十㌢が六十本。アオゾイ 三十～五十㌢が六十三匹。ホッケ 三十～四十㌢が三十匹。十一時、沖上げ。

二十三日 七人で出船。最初からタラ狙い。ジグで次々に良型をあげ、七十五㍑のクーラー二個満杯。十時半、沖上げ。

二十日 六人で出船。タラが五十八本、アオゾイが九十匹、ホッケが七十匹ほどの釣果で、十一時に沖上げ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●積丹・余別沖

二十一日夜 ブリ・ワラサ 三～五㌔が船中十五本。マイカ 三十～二十入りサイズが、一人二十～五十パイ。サル湾の水深四十五㍍で。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

〈岸壁・投げ釣り〉

●紋別港

二十二日 チカ 十二～十三㌢が五十～七十匹。

●雄武・元沢木河口

二十二日 カラフトマス 四十～四十五㌢が、全体で十～十三本。

●枝幸・音標川河口

二十二日 カラフトマス 四十～四十五㌢が一人〇～二本。

●能取漁港

二十二日 カンカイ 二十～二十五㌢が十五～二十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）