〈船釣り〉

●興部沖

二十三日 六人で出船。後半はシケになる予報だったから、最初からアオゾイ狙い。いい反応があり、針数の一荷釣りだ。釣った人はアオゾイだけでクーラー二つ。途中からジグを使ってタラを狙った。タラ 七十㌢～メートル級が二十本。アオゾイ 三十～五十㌢が三百十三匹。ホッケ少々。午前十時に早上がり。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●網走沖

二十六日 サケ 七十五～八十五㌢が一人三～七本。水深百五～百二十五㍍のラインで。

（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）

●積丹・余別沖

二十六日夜 ブリ・ワラサ 三～六㌔が船中三十八本。イカは釣れなかった。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

〈岸壁・投げ釣り〉

●留萌港

二十六日 サバ 十五～二十㌢が二十～三十匹。

●枝幸海岸

二十六日 サケ 七十五～八十㌢が二～三本。

●山臼～オッチャラベツ川河口

二十六日 サケ 七十五～八十五㌢が五～八本。

●紋別港

二十六日 チカ 十三～十五㌢が五十～八十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）