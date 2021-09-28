〈船釣り〉
●興部沖
　二十三日　六人で出船。後半はシケになる予報だったから、最初からアオゾイ狙い。いい反応があり、針数の一荷釣りだ。釣った人はアオゾイだけでクーラー二つ。途中からジグを使ってタラを狙った。タラ　七十㌢～メートル級が二十本。アオゾイ　三十～五十㌢が三百十三匹。ホッケ少々。午前十時に早上がり。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）
●網走沖
　二十六日　サケ　七十五～八十五㌢が一人三～七本。水深百五～百二十五㍍のラインで。
（栄進丸・山田勲船長TEL０１５２―５４―２４７１）
●積丹・余別沖
　二十六日夜　ブリ・ワラサ　三～六㌔が船中三十八本。イカは釣れなかった。
（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）
〈岸壁・投げ釣り〉
●留萌港
　二十六日　サバ　十五～二十㌢が二十～三十匹。
●枝幸海岸
　二十六日　サケ　七十五～八十㌢が二～三本。
●山臼～オッチャラベツ川河口
　二十六日　サケ　七十五～八十五㌢が五～八本。
●紋別港
　二十六日　チカ　十三～十五㌢が五十～八十匹。
（情報提供　プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）