〈船釣り〉

●興部沖

十四日 五人で出船。アオゾイ 二十五～三十五㌢が一人五～十匹。ホッケ 三十～三十八㌢が一人三～八匹。タラ 五十㌢～メートル級が一人十～十五本。腹に白く熟したタチが入っている魚が結構あった。全員がクーラー満杯で、九時五十分に沖上げ。

（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）

●積丹・余別沖

十五日 タラ 六十㌢～一㍍二十㌢が一人十～十五本。カムチャッカ根の水深百五十～百八十㍍の根で。タチ入りも多かった。

（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）

●浜頓別沖

十五日 マガレイ 二十八～三十五㌢が十～二十枚。クロガシラ 三十五～四十㌢が五～十枚。水深四十五～五十㍍のラインで。

（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）

●ウトロ沖

十四日 マガレイ 三十～三十八㌢が二十～三十五枚。クロガシラ 四十～四十五㌢が七～十二枚。

（獅子丸・沼倉磐光船長TEL０１５２２―４―２７７２）

〈岸壁・投げ釣り〉

●常呂漁港

十六日 チカ 十三～十五㌢が百二十～百八十匹。

●紋別港

十六日 チカ 十三～十五㌢が百～百五十匹。

●興部漁港

十六日 チカ 十三～十五㌢が百～百五十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）