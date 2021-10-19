〈船釣り〉
●興部沖
十四日 五人で出船。アオゾイ 二十五～三十五㌢が一人五～十匹。ホッケ 三十～三十八㌢が一人三～八匹。タラ 五十㌢～メートル級が一人十～十五本。腹に白く熟したタチが入っている魚が結構あった。全員がクーラー満杯で、九時五十分に沖上げ。
（平和丸・清水畑孝船長TEL０９０―２０５４―５１５６）
●積丹・余別沖
十五日 タラ 六十㌢～一㍍二十㌢が一人十～十五本。カムチャッカ根の水深百五十～百八十㍍の根で。タチ入りも多かった。
（広栄丸・広和寿幸船長TEL０１３５―４６―５１７４）
●浜頓別沖
十五日 マガレイ 二十八～三十五㌢が十～二十枚。クロガシラ 三十五～四十㌢が五～十枚。水深四十五～五十㍍のラインで。
（海王丸・矢野一博船長TEL０９０―４８７４―４５４３）
●ウトロ沖
十四日 マガレイ 三十～三十八㌢が二十～三十五枚。クロガシラ 四十～四十五㌢が七～十二枚。
（獅子丸・沼倉磐光船長TEL０１５２２―４―２７７２）
〈岸壁・投げ釣り〉
●常呂漁港
十六日 チカ 十三～十五㌢が百二十～百八十匹。
●紋別港
十六日 チカ 十三～十五㌢が百～百五十匹。
●興部漁港
十六日 チカ 十三～十五㌢が百～百五十匹。
（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）
釣り情報（2021.10.19）
〈船釣り〉