〈船釣り〉

●白老沖

十二日 サクラマス 一～二・四㌔が、一人一～七本。船中二十五本。外道で、五十～七十㌢のマダラが船中二十六匹。三十五～四十㌢のホッケが一人十～十八匹。十三日はシケで中止だった。

（末広丸・熊野克政船長TEL０１４４―８２―２６９０）

●静内沖

十二日 ソウハチガレイ 三十～四十五㌢が一人三十～四十枚。海陽丸は出船しなかったが、僚船からの情報。良くなかったようだ。

●古平沖

十二日 クロゾイ 三十～五十㌢が一人十～三十匹。マゾイ 三十㌢が一人二～三匹。ホッケ 三十～四十㌢が十から三十匹。

（宝進丸・依田一男船長TEL０１３５―４２―３５７８）

〈岸壁・穴釣り〉

●朱鞠内湖

十三日 ワカサギ 六～九㌢が十～二百匹。一日中雪模様で、時折激しく降る天気でした。良かったポイントは、カラス島、カメラ沖、ひょうたん沢、ひょうたん沢奥あたりでしょうか。

（朱鞠内湖漁協管理棟TEL０１６５―３８―２４７０）

●砂川遊水池

十三日 ワカサギ 七～八㌢が七十～百匹。

●能取湖

十三日 チカ 十～十五㌢が七十～百匹。

●置戸湖

十三日 ワカサギ 七～九㌢が百二十～百五十匹。

●糠平湖

十三日 ワカサギ 七～十㌢が百～百五十匹。

（情報提供 プロショップしみずTEL０９０―８４２５―７３５８）