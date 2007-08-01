スポーツの記録 - 2007年8月
- 8月28日
- 柔道 第２９回旭川柔道連盟会長旗争奪大会
- 柔道 第６１回旭川市民体育大会
- 空手 北海道松涛空手連合会第２回ちびっ子大会
- テニス 全国レディース大会旭川地区予選
- テニス 旭川オープンヨネックスカップジュニア秋季チームトーナメント
- ソフトテニス 第３７回北海道高校新人選手権大会旭川地区予選
- 軟式野球 星野杯旭川少年４年生大会
- 軟式野球 旭川市中学校新人戦大会
- サッカー 第１４回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権兼高円宮杯旭川地区２次予選
- バレーボール ママさん第３回ローソンカップ北海道予選会旭川予選会
- バレーボール ミカサ杯争奪高校大会
- ミニバレ－ 第１９回旭川ミニバレー協会長杯争奪大会
- 弓道 第４３回旭川地区選手権大会兼第４回皇后杯受賞記念佐竹杯争奪大会
- 8月21日
- 軟式野球 星野杯旭川少年４年生大会
- 軟式野球 太陽グループ杯争奪第１４回全道少年選抜大会上川支部代表決定戦
- 軟式野球 東日本２部大会旭川支部予選
- テニス 第４回旭川テニス協会ベテラン部大会
- ソフトテニス 第２６回スポーツハウス杯上川地区中学生大会
- 卓球 第２０回加盟団体オープン大会兼第２０回バタフライカップ争奪大会
- サッカー Ｕ―１４北海道・旭川地区リーグ兼第６回会長杯秋季リーグ・第２３回全道中学Ｕ―１４大会旭川地区予選
- サッカー 第１４回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権兼高円宮杯旭川地区２次予選
- バレーボール ミカサカップ第２９回旭川小学生大会
- バドミントン 第２回ななかまど杯ビギナー大会
- 剣道 第３５回旭川神社祭典奉納少年大会
- 弓道 遠軽町武道館弓道場落成記念第５０回全北海道段別選手権大会・第３３回天皇杯受賞記念原杯争奪大会
- アーチェリー 道北ブロック選手権大会
- 8月14日
- サッカー 第１４回旭川大雪ライオンズクラブ旗争奪ジュニアユース選手権兼高円宮杯旭川地区２次予選
- バレーボール 第３８回全道ママさん大会旭川予選会
- ミニバレーボール 第５回旭川オープンクラス別選手権大会
- 軟式野球 太陽グループ杯少年大会旭川分会予選
- 軟式野球 知事杯大会旭川支部予選
- テニス 第２０回北北海道オープンジュニアトーナメント
- テニス 第２０回高体連旭川支部夏季新人大会
- ソフトテニス 第１８回中学学年別団体対抗大会
- ソフトテニス 第１回Ｕ―１４道北カップ
- 卓球 全旭川選手権大会カデットの部兼北海道大会旭川地区予選会
- 弓道 第１５回遠的・近的大会
- 8月7日
- 軟式野球 太陽グループ杯全道少年大会旭川分会予選
- 軟式野球 第１１回大和ユニフォーム旗争奪少年大会
- サッカー ＪＦＡプレミアカップ旭川地区予選
- テニス ワンディシングルス大会
- ソフトテニス 第２３回全道高校夏季選手権大会
- ソフトテニス 第１９回夏季会長杯争奪選手権大会
- 卓球 全旭川ママさん大会兼全道ママさん団体の部地区予選会
- ソフトバレーボール 第７回ゼビオスポーツ杯争奪大会
- 剣道 第２９回北海道小学生旭川大会