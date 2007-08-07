（７月２８日―８月１日・ぴっぷ球場ほか）

◇Ａブロック

▽１回戦

春光７―６西御料地、鷹栖８―５東町、東聖１６―２緑新、神楽岡１１―８末広、風連町１１―１旭稜、和寒１２―２新町、愛別８―４稚内潮見が丘、北光４―１三小、北鎮９―３陵雲、当麻１０―０鷹栖北野、緑が丘６―３近文、忠和１７―０上川大雪、豊岡１１―５上富良野西、留萌萌友４―２美瑛、新富８―１永山東、名寄東３―０啓明、愛宕東７―３上富良野、東神楽１０―１羽幌、永山南７―２旭小

▽２回戦

春光１１―２知新・朝日、鷹栖６―５東聖、神楽岡１８―３春光台、風連町４―３東五条、和寒１３―２永山中央、永山西１６―０愛別、北鎮７―４北光、当麻８―７東光、緑が丘８―３近一、忠和４―２青雲、豊岡７―３千代田、比布２―１留萌萌友、神居東１２―０新富、名寄東７―０東川大雪、愛宕東８―５東神楽、神居７―３永山南

▽３回戦

春光６―５鷹栖、風連町５―２神楽岡、永山西１０―０和寒、当麻８―１北鎮、忠和４―３緑が丘、比布１３―１２豊岡、名寄東１０―３神居東、神居８―７愛宕東

▽準々決勝

春光８―３風連町、永山西１１―１当麻、忠和６―３比布、神居６―４名寄東

▽準決勝

永山西７―５春光、忠和７―６神居

▽決勝

永山西７―２忠和

◇Ｂブロック

▽１回戦

共栄１３―３名寄南、永山南１０―１永山中央、神楽６―１東栄

▽２回戦

共栄２―１永山西、西御料地６―５忠和、滝川ジュニア１０―２富良野球友、愛宕東１０―６知新・朝日、神居８―２東聖、末広北７―２豊岡、留萌緑友４―２春光、新富４―２陵雲、神居東１０―３永山南、富良野扇山１―０士別西、東光１１―４名寄ピヤシリ西、神楽岡１０―０春光台、三小１０―４滝川ピンネ、留萌東光１８―２剣淵、東川大雪６―１東五条、啓明９―７神楽

▽３回戦

共栄９―２西御料地、滝川ジュニア７―５愛宕東、末広北１１―４神居、留萌緑友９―０新富、神居東１２―８富良野扇山、神楽岡９―１東光、留萌東光１１―１三小、東川大雪７―３啓明

▽準々決勝

滝川ジュニア５―１共栄、末広北７―５留萌緑友、神楽岡１１―０神居東、東川大雪５―４留萌東光

▽準決勝

滝川ジュニア５―２末広北、神楽岡２―０東川大雪

▽決勝

滝川ジュニア６―５神楽岡