（１０、１１日・市総合体育館）
【男子】
◇シングルス
▽１３歳以下準決勝
斎藤直樹（東川）３―０袴田真太郎（ピンポンＰａｎ旭川）、三浦恵斗（ピンポンＰａｎ旭川）３―１和田拓也（東川）
▽１３歳以下決勝
三浦３―１斎藤
▽１４歳以下準決勝
宝利貴也（広陵）３―０田中優太（神楽）、佐藤大介（東川）３―０大木崇生（啓北）
▽１４歳以下決勝
宝利３―０佐藤
◇ダブルス
▽準決勝
宝利貴也・三浦恵斗（広陵・ピンポンＰａｎ旭川）３―０佐藤大介・斎藤拓也（東川）、袴田真太郎・和田直樹（ピンポンＰａｎ旭川・東川）３―１南雲慶憲・加藤拓（緑が丘）
▽決勝
宝利・三浦３―０袴田・和田
【女子】
◇シングルス
▽１３歳以下
三浦ほのか（広陵）３―１吉田彩花（常盤）、大石麻実（広陵）３―１浜村麻美（比布）
▽１３歳以下決勝
大石３―２三浦
▽１４歳以下準決勝
青木美優（東川）３―０関口保乃佳（北門）、大西菫（神居東）３―１和泉千春（常盤）
▽１４歳以下決勝
青木３―０大西◇ダブルス
▽準決勝
和泉千春・林茉奈（常盤）３―２大西菫・渡辺陽（神居東）、三浦ほのか・大石麻実（広陵）３―１坂本園華・吉田彩花（啓北・常盤）
▽決勝
三浦・大石３―０和泉・林