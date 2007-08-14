（５日―８日・忠和コート）
【男子】
◇シングルス
▽１８歳以下
(１)沢野晋之介（旭東）(２)伊地知広志（旭竜谷）(３)松本隆志（旭南）(３)目黒翔平（旭実）
▽１６歳以下
(１)沢野泰吾（旭東）(２)須子陽介（旭北）(３)菊池隆太（旭東栄）(３)福嶋凌太（土野）
▽１４歳以下
(１)村上幹（ジョイ）(２)伊地知健太（スギムラ）(３)稲尾賢一（ジョイ）(３)川方皓平（スギムラ）
▽１２歳以下
(１)伊地知卓也（スギムラ）(２)村上万季人（ジョイ）(３)稲尾大輔（ジョイ）(３)柿本佑（エルバッハ）
◇ダブルス
▽１８歳以下
(１)伊地知広志・山下剛弘（旭竜谷・旭東）(２)斉藤祐助・木村聖弥（旭実・旭高専）(３)山口武士・七原知大（帯広工・帯広柏葉）(３)安川達朗・志部谷祐太（旭高専・深川西）
▽１６歳以下
(１)井上雅司・川村拓哉（旭凌雲）(２)小出堅太・中條遥稀（エルバッハ）(３)菊池隆太・細谷一輝（旭東栄）(３)石浦晃久・吉川聖史（旭凌雲）
▽１４歳以下
(１)伊地知健太・村上幹（スギムラ・ジョイ）(２)松山大輝・宇田康平（スギムラ・ジョイ）
【女子】
◇シングルス
▽１８歳以下
(１)森川麻美（滝川）(２)細谷汐里（旭東栄）(３)高橋春妃（旭藤女子）(３)山川未央（旭藤女子）
▽１６歳以下
(１)森木凪沙（エルバッハ）(２)西田愛美（旭東栄）(３)坂下楓（旭東栄）(３)熊谷佳央里（富良野）
▽１２歳以下
(１)大橋莉子（ウイング）(２)北村はづき（あけぼの）(３)秋山萌（滝川テニス協会）(３)山下彩心（土野）
◇ダブルス
▽１８歳以下
(１)細谷汐里・竹田奈津美（旭東栄）(２)杉山莉子・内藤亜理沙（旭東栄）(３)小林加代子・伊藤綾華（旭西）(３)京本英里香・大崎ななせ（旭西）
▽１６歳以下
(１)日永貴久美・山田朋実（旭実）(２)酒井舞・中村麻衣子（旭商）(３)小川奈菜美・岩崎優加（旭東栄）(３)田中美帆・高垣茉由（旭凌雲）