（２６日・誠心館弓道場）
【男子】
◇団体
▽高校
(１)旭南Ｂ(２)旭南Ａ(３)旭凌雲Ａ
▽一般
(１)旭川Ｒ(２)士別Ａ(３)美瑛
◇個人
▽高校
(１)山本卓弥（旭南）(２)宮田祐輔（旭凌雲）(３)冨樫優太（旭南）(４)高橋僚（美瑛）(５)緑川新之介（旭南）(６)桜井達也（旭南）
▽一般３段以下
(１)荒井真治（士別）(２)立花健一（旭川）(３)渥美広文（旭川）(４)知野太（旭川）(５)山中真樹（士別）(６)森光裕樹（旭川）
▽一般４段以上
(１)大平宏幸（旭川）(２)古沢八郎（旭川）(３)奥村公道（旭川）(４)堀田秀輝（美瑛）(５)高買仁（士別）(６)小西秀人（旭川）
【女子】
◇団体
▽高校
(１)旭大高Ａ(２)旭凌雲Ｙ(３)旭南Ｅ
▽一般
(１)旭川Ｓ(２)旭川Ｊ(３)旭川Ｍ
◇個人
▽高校
(１)松本優花（旭凌雲）(２)中富美香（旭大高）(３)板垣李奈（旭南）(４)大西麻莉子（旭凌雲）(５)佐々木伸子（旭大高）(６)山崎莉奈（士別）
▽一般３段以下
(１)大平奈緒美（旭川）(２)田中麻奈美（士別）(３)石黒木綿子（旭川）(４)道下直美（旭川）(５)坂上優佳（旭川）(６)篠嶋百合（富良野）
▽一般４段以上
(１)山越あゆ未（旭川）(２)佐竹明美（旭川）(３)斉藤優子（旭川）(４)吉田真美（旭川）(５)中山弥生（富良野）(６)田所幸子（美瑛）
◇佐竹杯
大平宏幸（旭川）