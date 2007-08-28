（２６日・大成市民センター体育館）
…形…
◇幼児
(１)石川光琉（末広南）(２)三浦徹大（ワールド）(３)菅野香鈴（養心館）(４)中西麻実（ワールド）
◇小学低学年
▽初級
(１)福島蓮（富良野）(２)片平翔也（富良野）(３)長谷川稜太（富良野）(４)岡野柊斗（富良野）
▽中級
(１)渡辺蒼以（ワールド）(２)沖田一馬（富良野）(３)渡辺麻梨乃（ワールド）(４)土崎涼（旭川東）
▽上級
(１)長井一馬（養心館）(２)高木健太郎（近文）(３)菅野和希（養心館）
◇小学高学年
▽中級
(１)山田純也（ワールド）(２)上関柚奈（富良野）(３)小宮寛稀（ワールド）(４)長谷川健仁（ワールド）
▽上級
(１)橘優汰（近文）(２)高木茉有子（近文）(３)谷口通康（養心館）(４)榊原知輝（近文）
◇小学
▽茶帯
(１)秋葉美香（養心館）(２)宮川天斗（富良野）(３)立津良（末広南）(４)南沢唯斗（末広北）
▽黒帯
(１)今野竜誠（富良野）(２)住吉希一（末広南）(３)立津秀（末広南）
◇中学黒帯
(１)秋葉泰貴（養心館）(２)岩舘匠（末広北）(３)向平雄馬（ワールド）
…組手…
◇幼児
(１)三浦徹大（ワールド）(２)増沢紅葉（ワールド）(３)菅野香鈴（養心館）(３)中西麻実（ワールド）
◇小学低学年
▽初級
(１)福島蓮（富良野）(２)片平翔也（富良野）(３)岡野柊斗（富良野）(３)矢沢樹望明（ワールド）
▽中級
(１)三上隼人（富良野）(２)平井嵩大（ワールド）(３)沖田一馬（富良野）(３)高橋尭隼（ワールド）
▽上級
(１)高木健太郎（近文）(２)尾形将（ワールド）(３)長井一馬（養心館）(３)榊原亜依（近文）
◇小学高学年
▽中級
(１)小宮寛稀（ワールド）(２)上関柚奈（富良野）(３)高橋敏幸（ワールド）(３)高桑遼（ワールド）
▽上級
(１)附柳秀人（ワールド）(２)高木茉有子（近文）(３)谷口通康（養心館）(３)大場直昌（ワールド）
◇小学茶帯・黒帯
(１)福島悠斗（富良野）(２)秋葉美香（養心館）(３)今野竜誠（富良野）(３)住吉希一（末広南）
◇中学黒帯
(１)立津佑（末広南）(２)秋葉泰貴（養心館）(３)岩舘匠（末広北）(３)向平雄馬（ワールド）