（２６日・大成市民センター体育館）

…形…

◇幼児

(１)石川光琉（末広南）(２)三浦徹大（ワールド）(３)菅野香鈴（養心館）(４)中西麻実（ワールド）

◇小学低学年

▽初級

(１)福島蓮（富良野）(２)片平翔也（富良野）(３)長谷川稜太（富良野）(４)岡野柊斗（富良野）

▽中級

(１)渡辺蒼以（ワールド）(２)沖田一馬（富良野）(３)渡辺麻梨乃（ワールド）(４)土崎涼（旭川東）

▽上級

(１)長井一馬（養心館）(２)高木健太郎（近文）(３)菅野和希（養心館）

◇小学高学年

▽中級

(１)山田純也（ワールド）(２)上関柚奈（富良野）(３)小宮寛稀（ワールド）(４)長谷川健仁（ワールド）

▽上級

(１)橘優汰（近文）(２)高木茉有子（近文）(３)谷口通康（養心館）(４)榊原知輝（近文）

◇小学

▽茶帯

(１)秋葉美香（養心館）(２)宮川天斗（富良野）(３)立津良（末広南）(４)南沢唯斗（末広北）

▽黒帯

(１)今野竜誠（富良野）(２)住吉希一（末広南）(３)立津秀（末広南）

◇中学黒帯

(１)秋葉泰貴（養心館）(２)岩舘匠（末広北）(３)向平雄馬（ワールド）

…組手…

◇幼児

(１)三浦徹大（ワールド）(２)増沢紅葉（ワールド）(３)菅野香鈴（養心館）(３)中西麻実（ワールド）

◇小学低学年

▽初級

(１)福島蓮（富良野）(２)片平翔也（富良野）(３)岡野柊斗（富良野）(３)矢沢樹望明（ワールド）

▽中級

(１)三上隼人（富良野）(２)平井嵩大（ワールド）(３)沖田一馬（富良野）(３)高橋尭隼（ワールド）

▽上級

(１)高木健太郎（近文）(２)尾形将（ワールド）(３)長井一馬（養心館）(３)榊原亜依（近文）

◇小学高学年

▽中級

(１)小宮寛稀（ワールド）(２)上関柚奈（富良野）(３)高橋敏幸（ワールド）(３)高桑遼（ワールド）

▽上級

(１)附柳秀人（ワールド）(２)高木茉有子（近文）(３)谷口通康（養心館）(３)大場直昌（ワールド）

◇小学茶帯・黒帯

(１)福島悠斗（富良野）(２)秋葉美香（養心館）(３)今野竜誠（富良野）(３)住吉希一（末広南）

◇中学黒帯

(１)立津佑（末広南）(２)秋葉泰貴（養心館）(３)岩舘匠（末広北）(３)向平雄馬（ワールド）