▽１部

北川友通（エレッズ旭川）

▽２部

中嶋大輔（富良野布部ＳＣ）

▽３部

江波和也（翔くんとゆかいな仲間たち）

▽４部

平岡久典（愛宕スニーカークラブ）

▽５部

佐藤茉有（Ｌｅｔｓ ｔｒｙ）

▽６部

草創富美子（花咲クラブ）

▽７部

磯部美咲（Ｌｅｔｓ ｔｒｙ）

▽８部

安江孝明（旭川市役所）

▽９部

松井裕司（富良野布部ＳＣ）

▽１０部

下條百合（陵雲クラブ）

▽１１部

和田尚也（富良野布部ＳＣ）

▽１２部

佐藤水紀（卓親会）

▽１３部

岡本理宏（富良野布部ＳＣ）

▽１４部

佐藤雄代（翔くんとゆかいな仲間たち）

▽１５部

高木和彦（たかすクラブ）

▽１６部

杉本澪（富良野布部ＳＣ）

▽１７部

佐藤咲子（はまなすクラブ）

▽１８部

北山秀寿（北彩都病院）

▽１９部

青木克文（神居サークル）

▽２０部

土肥千衣菜（エレッズ旭川）

▽２１部

河内歳男（東神楽）

▽２２部

下條瑶華（翔くんとゆかいな仲間たち）

▽２３部

中原忠男（愛宕スニーカークラブ）

▽２４部

辻さと美（チャレンジ）

▽２５部

上西勝美（卓親会）

▽２６部

木南美由紀（フリーダム）

▽２７部

遠藤きみ子（やよいクラブ）