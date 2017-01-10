▽１部
北川友通（エレッズ旭川）
▽２部
中嶋大輔（富良野布部ＳＣ）
▽３部
江波和也（翔くんとゆかいな仲間たち）
▽４部
平岡久典（愛宕スニーカークラブ）
▽５部
佐藤茉有（Ｌｅｔｓ ｔｒｙ）
▽６部
草創富美子（花咲クラブ）
▽７部
磯部美咲（Ｌｅｔｓ ｔｒｙ）
▽８部
安江孝明（旭川市役所）
▽９部
松井裕司（富良野布部ＳＣ）
▽１０部
下條百合（陵雲クラブ）
▽１１部
和田尚也（富良野布部ＳＣ）
▽１２部
佐藤水紀（卓親会）
▽１３部
岡本理宏（富良野布部ＳＣ）
▽１４部
佐藤雄代（翔くんとゆかいな仲間たち）
▽１５部
高木和彦（たかすクラブ）
▽１６部
杉本澪（富良野布部ＳＣ）
▽１７部
佐藤咲子（はまなすクラブ）
▽１８部
北山秀寿（北彩都病院）
▽１９部
青木克文（神居サークル）
▽２０部
土肥千衣菜（エレッズ旭川）
▽２１部
河内歳男（東神楽）
▽２２部
下條瑶華（翔くんとゆかいな仲間たち）
▽２３部
中原忠男（愛宕スニーカークラブ）
▽２４部
辻さと美（チャレンジ）
▽２５部
上西勝美（卓親会）
▽２６部
木南美由紀（フリーダム）
▽２７部
遠藤きみ子（やよいクラブ）
卓球 第１８６回春光大会（２０１６年１２月２５日・市総合体育館）＝各部１位のみ
2017/01/10
▽１部