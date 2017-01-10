…登録者の部…

【男子（１０㌔）】

▽一般

①小林洋介（ＪＲ北海道）２７分２６秒４②吉田（ＪＲ北海道）③松原（富山立野ヶ原ＳＣ）

▽高校

①フィンドレー咲夢（富良野）２８分１５秒３②大田喜（おといねっぷ美術工芸）③松田（富良野）

【女子（５㌔）】

▽一般

①大丸芽美（山形置環）１９分５３秒０

▽高校

①髙山綾子（旭農）１７分０４秒１②近田（旭大高）③髙田（富良野）

…オープン…

【男子】

▽小学生１年

①菊地歩夢（当麻ＸＣ）②千葉（美幌ＸＣ）③梅澤（鷹栖北野ＸＣ）

▽同２年

①宮下慶太郎（伊の沢ＸＣ）②松本（美幌）③沓村（鷹栖北野ＸＣ）

▽同３年

①吉田礼（東神楽ＸＣ）②石原（東川ＸＣ）③小池（ふらのＸＣ）

▽同４年

①松本聖也（美幌ＸＣ）②吉田（美幌ＸＣ）③石川（美幌ＸＣ）

▽同５年

①前田航希（伊の沢ＸＣ）②石原（東川ＸＣ）③千葉（鷹栖北野ＸＣ）

▽同６年

①中嶋央二郎（東神楽ＸＣ）②小上（京極ＸＣ）③神（真狩ＸＣ）

▽中学生

①戸松秀斗（神居東）②細川（神居東）③富田（東神楽）

▽成年（１９歳～４９歳）

①大江悠太（２Ｌｏｇ―ＸＣ）②野川（チームＨＡＮＺＯ）③小宮山（２Ｌｏｇ―ＸＣ）

▽壮年（５０歳以上）

①青野朋之（天塩町役場農林水産課）②安藤（旭川くりの木幼稚園）③上野（ふらっと）

▽高年Ａ（６０歳台）

①山本克俊（北空知ＮＯＳＡＩ）②坂本（美瑛）

▽同Ｂ（７０歳以上）

①庄子慶吉（名寄陸上クラブ）②佐藤（旭川スキー連盟）

【女子】

▽小学生１年

①菊池楼紗（名寄ＸＣ）②金津（豊岡ＸＣ）③竹原（東川ＸＣ）

▽同２年

①吉田梨乃（美幌ＸＣ）②桐山（美幌ＸＣ）③羽柴（豊岡ＸＣ）

▽同３年

①太田梓彩桜（伊の沢ＸＣ）②小池（鷹栖北野ＸＣ）③谷水（鷹栖北野ＸＣ）

▽同４年

①小上千空（京極ＸＣ）②早川（豊岡ＸＣ）③金津（豊岡ＸＣ）

▽同５年

①藤田優那（鷹栖北野ＸＣ）②川口（東川ＸＣ）③島田（東川ＸＣ）

▽同６年

①吉田さくら（東神楽ＸＣ）②五十嵐（東神楽ＸＣ）③土池（東神楽ＸＣ）

▽中学生

①小足さくら（東神楽）②栃谷和（鷹栖）③栃谷天（鷹栖）

▽一般

①川本麻衣（９９９ＡＣ）②松本（北海道マスターズ）③熊本（９９９ＡＣ）