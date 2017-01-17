【男子】

◇シングルス

▽１年

①菊地（愛宕）②平井（春光台）③瀬戸（永山南）③平尾（東陽）⑤佐藤（広陵）⑤山内（広陵）⑤佐々木（東神楽）⑤秋葉（広陵）

▽２年

①木津（愛宕）②目黒（春光台）③三浦（春光台）③佐々木（東陽）⑤米田（明星）⑤岩戸（愛宕）⑤野村（緑が丘）⑤佐々木（東鷹栖）

◇ダブルス

▽１年

①辻・林（春光台）②佐藤・秋葉（広陵）③小野寺・荒川（北門）③平尾・山本（東陽）⑤山内・長谷川（広陵）⑤今井・木立（鷹栖）⑤沢田・林伊（鷹栖）⑤伊藤・野中（東神楽）

▽２年

①岩戸・菊池（愛宕）②市橋・目黒（春光台）③浅野・木村（東光）③荒川・上楽（広陵）⑤佐々木・高橋（東陽）⑤野村・平林（緑が丘）⑤野口・山本（忠和）⑤熊谷・鎌上（美瑛美馬牛）

【女子】

◇シングルス

▽１年

①志摩（忠和）②川等（愛宕）③中塩（愛宕）③高橋（愛宕）⑤高木（愛宕）⑤片渕（愛宕）⑤渡部（忠和）⑤石崎（広陵）

▽２年

①高見（春光台）②村瀬（広陵）③百武（東明）③水田（春光台）⑤西山（富良野東）⑤山内（愛宕）⑤犬嶋（東明）⑤宮崎（春光台）

◇ダブルス

▽１年

①高木・片渕（愛宕）②川等・中塩（愛宕）③高橋・福井（愛宕）③志摩・渡部（忠和）⑤宮武・山本（光陽）⑤新関・上田（東神楽）⑤石崎・村椿（広陵）⑤杉本・松谷（春光台）

▽２年

①犬嶋・百武（東明）②花井・宮崎（春光台）③高見・水田（春光台）③小島・前田（東明）⑤吉田・大宮（北門）⑤山内・吉沢（愛宕）⑤細川・鈴木（美瑛）⑤村瀬・野村（広陵）