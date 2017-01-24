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【男子】

▽１回戦

富良野西５５―２８明星、永山南４７―４３北星、東陽１０４―２４東光、中富良野４５―４１永山、東明６８―１８光陽、鷹栖３７―３５中央、富良野東６２―４９東神楽

▽２回戦

緑が丘８９―２４富良野西、北門５３―３７神楽、永山南６８―３３忠和、東陽３２―２５上富良野、当麻６８―４５中富良野、東明５７―３０美瑛、鷹栖６４―５７広陵、愛宕６１―３３富良野東

▽３回戦

緑が丘５３―２３北門、東陽４６―２２永山南、当麻５０―２２東明、愛宕７４―４４鷹栖

【女子】

▽１回戦

美瑛４１―３５富良野西、富良野東６５―２８光陽、東陽５８―３２中富良野、永山９７―１５神居、北門６４―１９神居東、東神楽４３―１８中央、忠和５５―４９上富良野、北星４１―３４六合、広陵４５―３１東明、啓北４３―１７神楽

▽２回戦

東光７０―１４美瑛、東陽５９―２８富良野東、永山８９―３８鷹栖、北門４９―４６愛宕、緑が丘６３―１７東神楽、当麻４６―３２忠和、北星３８―２７広陵、東川１２１―１４啓北

▽３回戦

東光５０―３９東陽、永山５５―４９北門、緑が丘４２―２８当麻、東川７８―１７北星