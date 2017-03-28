※大会の写真は写真ギャラリーで販売中です
…団体戦…
【男女混合】
▽小学生低学年
①登別誠有館有櫛道場②美深柔道スポーツ少年団③直心館苗穂柔道少年団Ｂ③富良野柔道スポーツ少年団
▽同高学年
①えりも柔道少年団Ａ②直心館苗穂柔道少年団③清水柔道少年団Ａ③旭川中央道場
▽中学生
①末広北柔道場②新得柔道少年団③旭川中Ａ③留萌柔道スポーツ少年団
◇優秀選手賞
▽小学生低学年
小林巧（登別誠有館）
▽同高学年
鈴木美緒（えりも）
▽中学生
片桐涼助（末広北）
…個人戦…
【男女混合】
▽幼児
①三木大和（美深）②扇谷（えりも）③小松（清水）③大城（清水）
【男子】
▽小学生１年
①福田稜享（えりも）②鉢呂（羽幌）③藤谷（清水）③古川（末広北）
▽同２年
①高野惺弥（有櫛）②遠藤（和寒）③鎌田（苗穂）③山家（苗穂）
▽同３年
①小林巧（有櫛）②南（稚内）③加藤（美深）③揖斐（苗穂）
▽同４年
①箕浦裕斗（新得）②伊藤（有櫛）③朝妻（東神楽）③小松（清水）
▽同５年
①山口琳斗（中央）②山口瑛（中央）③福田（えりも）③佐藤（えりも）
▽同６年
①黒瀬稜太（有櫛）②勝木（苗穂）③佐々木（富良野）③吉田（留萌）
▽中学生１年
①古川友祐（末広北）②荒木（旭川）③小笠原（和寒）③千葉（旭川）
▽同２年
①藤井駿太（清水）②箕浦（新得）③片桐（末広北）③長谷川（末広北）
【女子】
▽小学生１・２年
①岩崎優生（中央）②扇谷（えりも）③木村遼（苗穂）③木村紗（苗穂）
▽同３・４年
①菊田真代（有櫛）②三上（稚内）③広瀬（新得）③高橋（西区）
▽同５・６年
①渡辺天海（末広北）②佐藤（えりも）③三上（稚内）③梅本（和寒）
▽中学生
①中野百花（末広北）②片桐（末広北）③高橋（末広北）③高野（納内）