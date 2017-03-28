※大会の写真は写真ギャラリーで販売中です

…団体戦…

【男女混合】

▽小学生低学年

①登別誠有館有櫛道場②美深柔道スポーツ少年団③直心館苗穂柔道少年団Ｂ③富良野柔道スポーツ少年団

▽同高学年

①えりも柔道少年団Ａ②直心館苗穂柔道少年団③清水柔道少年団Ａ③旭川中央道場

▽中学生

①末広北柔道場②新得柔道少年団③旭川中Ａ③留萌柔道スポーツ少年団

◇優秀選手賞

▽小学生低学年

小林巧（登別誠有館）

▽同高学年

鈴木美緒（えりも）

▽中学生

片桐涼助（末広北）

…個人戦…

【男女混合】

▽幼児

①三木大和（美深）②扇谷（えりも）③小松（清水）③大城（清水）

【男子】

▽小学生１年

①福田稜享（えりも）②鉢呂（羽幌）③藤谷（清水）③古川（末広北）

▽同２年

①高野惺弥（有櫛）②遠藤（和寒）③鎌田（苗穂）③山家（苗穂）

▽同３年

①小林巧（有櫛）②南（稚内）③加藤（美深）③揖斐（苗穂）

▽同４年

①箕浦裕斗（新得）②伊藤（有櫛）③朝妻（東神楽）③小松（清水）

▽同５年

①山口琳斗（中央）②山口瑛（中央）③福田（えりも）③佐藤（えりも）

▽同６年

①黒瀬稜太（有櫛）②勝木（苗穂）③佐々木（富良野）③吉田（留萌）

▽中学生１年

①古川友祐（末広北）②荒木（旭川）③小笠原（和寒）③千葉（旭川）

▽同２年

①藤井駿太（清水）②箕浦（新得）③片桐（末広北）③長谷川（末広北）

【女子】

▽小学生１・２年

①岩崎優生（中央）②扇谷（えりも）③木村遼（苗穂）③木村紗（苗穂）

▽同３・４年

①菊田真代（有櫛）②三上（稚内）③広瀬（新得）③高橋（西区）

▽同５・６年

①渡辺天海（末広北）②佐藤（えりも）③三上（稚内）③梅本（和寒）

▽中学生

①中野百花（末広北）②片桐（末広北）③高橋（末広北）③高野（納内）