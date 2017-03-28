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【男女混合】
▽幼児
①丸山歩夢（真空会館）②小笠原（ＨＫＣ羽幌）③大内（拳流会館）③吉川（虚空会館）
【男子】
◇小学生
▽１年初級
①中島悠斗（極真会館旭川道場）②小西（極真会館旭川道場）③二俣（極真会館旭川道場）③後藤（極真会館旭川道場）
▽同Ｂ
①増田理玖（闘心会）②白取（元道会）③青木（真空会館）③桑原（斉藤道場）
▽２年初級
①成田翔紀（闘心会）②吉田昴（極真会館旭川道場）③渋谷（虚空会館）③吉田太（極真会館旭川道場）
▽同Ｂ
①坂本連（斉藤道場）②今坂（拳流会館）③佐々木（極真会館旭川道場）
▽同Ａ
①野沢瑞貴（真空会館）②田宮（勇拳会）③高橋（ＨＫＣ羽幌）③高柳（拳流会館）
▽３年初級
①保岡柾志（拳気館）②冨居（光武館）
▽同Ｂ
①高場龍之介（ＨＫＣ羽幌）②関村（極真会館旭川道場）③佐々木（極真会館旭川道場）
▽同Ａ
①橋口莉月（真空会館）②松川（闘心会）③垣内（真空会館）③藤田（真空会館）
▽４年Ｂ
①安田啓人（拳流会館）②杉岡（極真会館旭川道場）
▽同Ａ
①斉藤陸人（極真会館本間道場）②小泉（苫小牧空手サークル）③工藤（極真会館旭川道場）③湊（極真会館旭川道場）
▽５年Ｂ
①坂本陸（斉藤道場）②鈴木（極真会館旭川道場）③藤本（極真会館旭川道場）
▽６年Ａ
①和八剣士郎（極真会館本間道場）②久保（極真会館本間道場）③中川（真空会館）③高柳（拳流会館）◇中学生
▽１年Ａ
①小泉貴士（苫小牧空手サークル）②村上（闘心会）③木村（拳流会館）③谷口（極真会館旭川道場）
▽２・３年Ｂ
①稲井田希夢叶（勇拳会）②山中（橋本道場）③工藤（橋本道場）
▽同Ａ
①山形悠真（真空会館）②森（苫小牧空手サークル）③今野（真空会館）③垣内（真空会館）
▽一般
①中村太陽（斉藤道場）②速水（拳流会館）
【女子】
◇小学生
▽１・２年初級
①瓜田優心（斉藤道場）②北島（極真会館旭川道場）③小島（極真会館旭川道場）
▽同Ａ
①高柳美樹（拳流会館）②沼田（極真会館旭川道場）
▽３・４年Ｂ
①斉藤真紅（極真会館本間道場）②伊藤（極真会館旭川道場）③北島（極真会館旭川道場）
▽同Ａ
①秋山心月（極真会館旭川道場）②橋詰（虚空会館）③吉川（虚空会館）
▽５・６年初級
①高倉来夢（勇拳会）②椎根（旭峰会）
▽同Ａ
①佐々木愛香（勇挙会）②田宮（勇拳会）③大槻（極真会館旭川道場）③篠原（旭峰会）