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【男女混合】

▽幼児

①丸山歩夢（真空会館）②小笠原（ＨＫＣ羽幌）③大内（拳流会館）③吉川（虚空会館）

【男子】

◇小学生

▽１年初級

①中島悠斗（極真会館旭川道場）②小西（極真会館旭川道場）③二俣（極真会館旭川道場）③後藤（極真会館旭川道場）

▽同Ｂ

①増田理玖（闘心会）②白取（元道会）③青木（真空会館）③桑原（斉藤道場）

▽２年初級

①成田翔紀（闘心会）②吉田昴（極真会館旭川道場）③渋谷（虚空会館）③吉田太（極真会館旭川道場）

▽同Ｂ

①坂本連（斉藤道場）②今坂（拳流会館）③佐々木（極真会館旭川道場）

▽同Ａ

①野沢瑞貴（真空会館）②田宮（勇拳会）③高橋（ＨＫＣ羽幌）③高柳（拳流会館）

▽３年初級

①保岡柾志（拳気館）②冨居（光武館）

▽同Ｂ

①高場龍之介（ＨＫＣ羽幌）②関村（極真会館旭川道場）③佐々木（極真会館旭川道場）

▽同Ａ

①橋口莉月（真空会館）②松川（闘心会）③垣内（真空会館）③藤田（真空会館）

▽４年Ｂ

①安田啓人（拳流会館）②杉岡（極真会館旭川道場）

▽同Ａ

①斉藤陸人（極真会館本間道場）②小泉（苫小牧空手サークル）③工藤（極真会館旭川道場）③湊（極真会館旭川道場）

▽５年Ｂ

①坂本陸（斉藤道場）②鈴木（極真会館旭川道場）③藤本（極真会館旭川道場）

▽６年Ａ

①和八剣士郎（極真会館本間道場）②久保（極真会館本間道場）③中川（真空会館）③高柳（拳流会館）◇中学生

▽１年Ａ

①小泉貴士（苫小牧空手サークル）②村上（闘心会）③木村（拳流会館）③谷口（極真会館旭川道場）

▽２・３年Ｂ

①稲井田希夢叶（勇拳会）②山中（橋本道場）③工藤（橋本道場）

▽同Ａ

①山形悠真（真空会館）②森（苫小牧空手サークル）③今野（真空会館）③垣内（真空会館）

▽一般

①中村太陽（斉藤道場）②速水（拳流会館）

【女子】

◇小学生

▽１・２年初級

①瓜田優心（斉藤道場）②北島（極真会館旭川道場）③小島（極真会館旭川道場）

▽同Ａ

①高柳美樹（拳流会館）②沼田（極真会館旭川道場）

▽３・４年Ｂ

①斉藤真紅（極真会館本間道場）②伊藤（極真会館旭川道場）③北島（極真会館旭川道場）

▽同Ａ

①秋山心月（極真会館旭川道場）②橋詰（虚空会館）③吉川（虚空会館）

▽５・６年初級

①高倉来夢（勇拳会）②椎根（旭峰会）

▽同Ａ

①佐々木愛香（勇挙会）②田宮（勇拳会）③大槻（極真会館旭川道場）③篠原（旭峰会）