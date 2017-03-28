※大会の写真は写真ギャラリーで販売中です

【男女混合】

▽幼児

①島崎叶望（旭川ジュニアアルペン）②工藤（佐呂間スキー少年団）③林（サンタプレゼントパークスキースクール）

【男子】

▽小学生１・２年

①田中理人（東川大雪スキー少年団）②牛島（南富良野ＳＪＳ）③篠永（美幌ジュニアアルペンスキー少年団）

▽同３・４年

①工藤悠太（佐呂間スキー少年団）②浅野（東川大雪スキー少年団）③二宮（伊の沢レーシング）

▽同５・６年

①石川大和（伊の沢レーシング）②浅野（東川大雪スキー少年団）

▽中学生

①石川優太（伊の沢レーシング）②増山（伊の沢レーシング）③麻生（伊の沢レーシング）

▽高年

①原田光信（旭川レーシング）②中村（旭川レーシング）③朝倉（旭川スノーキングクラブ）

▽壮年

①田沢潤（中村舜後援会・比布Ｒ）②坂上（ダイヤモンドダストスキークラブ）③漆山（比布レーシングＳＣ）

▽スノーボード

①鈴木裕美（旭川）②品川（旭川レーシング）③長谷川（サンタプレゼントパークスキースクール）

【女子】

▽小学生１・２年

①浅野ひより（東川大雪スキー少年団）②梶原（小樽高島）③高橋（美深レーシング）

▽同３・４年

①斉藤美結（伊の沢レーシング）②梶原（小樽高島）③小池（中富良野）

▽同５・６年

①利根川泉希（伊の沢レーシング）②諸沢（ツィールスキークラブ）③谷（東川大雪スキー少年団）

▽中学生

①松井芽（伊の沢レーシング）②金子（比布レーシング）③羽吹（東川大雪スキー少年団）

▽一般

①篠永久美子（美幌町立国保病院）②宮田（旭川レーシング）