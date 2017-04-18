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【男子】

◇ダブルス

▽１部

①山村勇人・稲垣 健太（旭実）②小原・吉沢（旭実）③木津・石橋（旭工）④太田・伊東（旭実）⑤高橋・斉藤 （旭南）⑥掛橋・林（旭実）⑦水野・菅野（旭実）⑧大村・渡辺（旭龍谷）

▽２部

①浜田啓悟・金子大晟（旭北）②山沢・後藤（旭工）③的場・佐々木（旭東栄）③中村・折川（旭西）

◇シングルス

▽１部

①山村勇人（旭実）②福村（旭実）③太田（旭実）④鞠古（旭実）⑤木津（旭工）⑥稲垣（旭実）⑦田中（旭実）⑧石橋（旭工）

▽２部

①福士輝明（留萌）②野田（旭東）③山沢（旭工）③後藤（旭工）

【女子】

◇ダブルス

▽１部

①片渕未夢・笹谷有央（旭北）②木村・菊地（旭実）③藤原・宮崎（旭実）④平尾・阿部（旭東）⑤橘・渡辺（旭実）⑥堀・川上（旭実）⑦小中・中村（旭北）⑧志賀・小坂（旭永嶺）

▽２部

①金子琴音・打田ヒカル（留萌）②中山・宮武（旭南）③舟橋・橋本（上川）③関沢・佐藤（旭北）

◇シングルス

▽１部

①藤原遥花（旭実）②遠藤（旭実）③橘（旭実）④木村（旭実）⑤中村（旭北）⑥菊地（旭実）⑦笹谷（旭北）⑧渡辺（旭実）

▽２部

①沖唯奈（旭永嶺）②金子（留萌）③友田（旭商）③吉田（旭北）