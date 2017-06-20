▽小学生１・２年

①真下太一（北鎮道場）②辻（大町道場）③甲斐（陵雲道場）

▽同３・４年

①福田光哉（高台道場）②森下（近文道場）③工藤（北星道場）

▽同５・６年

①米田倭（春光道場）②板東（大町道場）③工藤（北星道場）