神居東０―０春光台、広陵２―１富良野東（高橋玄２＝広、当瀬＝富）、増毛５―２北門（川井２、清野、大井２＝増、渕柳、白川＝北）、当麻ＦＣ１―０Ｊ―ＥＬＭ永山（高橋樹＝当）、東神楽２―２留萌港南（大関２＝東、笹森２＝留）、中富良野２―１富良野西（河地、安部＝中、澤田＝富）、美深１３―０名寄東（河合２、森広２、佐藤３、大野、樋口３、元岡、石川＝美）